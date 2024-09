Sitcom criado por Regina Casé estreia em outubro na Globo; veja nova foto

De Splash e Colaboração para Splash, do Rio e em São Paulo

"Tô Nessa!", sitcom criada por Regina Casé e Jorge Furtado, estreia dia 13 de outubro na Globo. Um dos nomes no elenco é o influenciador Dan Mendes. Splash teve acesso com exclusividade à primeira foto do ator na nova série.

'Tô Nessa!'

Criado e estrelado por Regina Casé, o programa conta com direção artística de Fabricio Mamberti e direção de gênero de Patricia Pedrosa. Além de protagonizar, a atriz criou a produção ao lado de Jorge Furtado.

"Tô Nessa!" será exibido aos domingos, após o Fantástico. A previsão de estreia é para o dia 13 de outubro.

O sitcom acompanha Mirinda (Regina Casé), provedora de um lar onde só vivem mulheres. De personalidades bem distintas, elas são: as três filhas, Mari (Luana Martau), Ina (Heslaine Vieira) e Nana (Valentina Bandeira), e a neta Belinha (Heleninha Repertório).

Com o apoio da família, Mirinda se aventura nos mais diferentes trabalhos. Assim ela consegue dinheiro e manter os boletos em dia.

Qual é o personagem de Dan Mendes?

Na história, gravada com a presença de plateia, ele é Darley, que vive na vizinhança de Mirinda (Regina Casé) e aparece sempre na janela da casa dela, acompanhando os assuntos da família sem que ninguém perceba. "Darley é aquela pessoa que está ali esperando o que vai acontecer, está sempre por perto, mas você não pode contar. Está ali para perturbar, atazanar o juízo de todos", conta Dan.

Ele faz sua estreia na TV após ser convidado por Regina Casé, fã de seu talento para o humor, revelado na internet. "Eu me sinto muito honrado de fazer um programa com a Regina e ser uma sitcom que se passa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde eu nasci e fui criado", diz Mendes.