Protetor de baleias deve permanecer preso até outubro, decide tribunal

Um Tribunal na Groenlândia estendeu mais uma vez a custódia do protetor de baleias Paul Watson, 73. Como relatado na coluna Histórias do Mar, ele está preso desde o mês passado, aguardando uma decisão do Ministro da Justiça da Dinamarca, país que controla o território, sobre um pedido de extradição do governo japonês.

O americano-canadense é suspeito de ter participado em uma ação que resultou em danos a um navio baleeiro do Japão há 14 anos.

O que aconteceu

Paul Watson Imagem: Reprodução

O Tribunal decidiu hoje que Watson deve permanecer detido na Groenlândia até o dia 2 de outubro. A expectativa era de que uma decisão saísse até amanhã.

O Ministério da Justiça da Dinamarca ainda está analisando o pedido de extradição feito pelo Japão.

Watson foi preso no dia 21 de julho, ao atracar em Nuuk, na Groenlândia;

Nathalie Gil, presidente da Sea Shepherd Brasil, entidade que Watson fundou, acredita que a detenção foi uma "emboscada".

A prisão ocorreu após a polícia dinamarquesa entrar a bordo do barco do ativista. Na ocasião, eles detinham um pedido de prisão do Japão expedido pela Interpol em 2012. No entanto, Watson havia sido retirado da lista de procurados no final do ano passado.

Um novo pedido de prisão foi feito pelo Japão, mas, desta vez, diretamente à Dinamarca, já que o governo sabia que o país estava na rota do ativista.

Ele pode ser condenado a mais de 15 anos de prisão no Japão.

A Interpol não poderia ter excluído o nome dele da lista de procurados se o mandado se prisão ainda estava ativo. Além do que, incluir Paul Watson em uma lista de criminosos é uma inversão de valores, porque o Japão segue desacatando um tratado internacional e caçando baleias, juntamente com a Islândia e a Noruega. O que deveria ser considerado ´crime` aos olhos da lei: proteger as baleias ou matá-las?", questiona a brasileira.

Nathalie Gil, presidente da Sea Shepherd Brasil à coluna do UOL Histórias do Mar

Quem é Paul Watson?

Paul Watson é ambientalista e protetor das baleias Imagem: Reprodução/Divulgação

Paul Watson é um ambientalista que fundou a Sea Shepherd buscando a proteção dos seres marinhos.

Por suas ações, ele já foi condenado a prisão no Canadá, Noruega e Alemanha.

Apesar disso, Watson também já recebeu inúmeros prêmios de reconhecimento da comunidade ambientalista internacional, como o Prêmio Júlio Verne, além de ser incluído para sempre no Hall da Fama dos Direitos dos Animais.