Renata Alves passa por cirurgia após sofrer acidente: 'Fratura na mão'

Renata Alves, 44, sofreu um acidente doméstico e foi submetida a uma cirurgia nesta quarta-feira (28).

O que aconteceu

A apresentadora do Hoje Em Dia teve uma fratura no quinto metacarpo — osso da mão localizado entre o carpo e a falange (dedo). O acidente doméstico aconteceu enquanto ela estava "pegando um desinfetante", segundo explicou em vídeo no Instagram.

Esses últimos dias não estão sendo tão legais. Tive um acidente doméstico. Quebrei o quinto metacarpo... Foi uma fratura considerável na mão. Ontem, em conversa com o meu ortopedista, que é especialista em mãos, Dr. Walber Barreto, a gente achou melhor fazer uma cirurgia. Eu não vou ficar quase dois meses com o braço imobilizado, e o resultado é mais certeiro com a cirurgia.

Renata Alves

Afastada da apresentação do programa matinal, Renata ainda não tem data prevista para voltar ao trabalho. Celso Zucatelli, Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann seguem no comando do Hoje Em Dia, na Record.

