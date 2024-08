Após casar com Eliana, Egídio dá beijão na esposa na frente de Damião

Nos próximos capítulos da novela "Renascer" (Globo), Egídio (Vladimir Brichta) se casa com Eliana (Sophie Charlotte) e dá beijão na esposa na frente de Damião (Xamã).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após revelar que está grávida, a ex-mulher de Venâncio (Rodrigo Simas) se casa com o vilão. O casal vai até Ilhéus e assina os papeis da união em um cartório.

O pai de Sandra (Giullia Buscacio) afirma que agora Eliana será uma Coutinho de forma oficial. "Pronto... tá tudo nos conforme. Só assinar a papelada pra você poder ser considerada uma Coutinho... de papel passado e tudo!", diz ele.

Damião vai junto com eles e é a testemunha do casamento. Depois de casado, Egídio beija a esposa na frente do amante.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.