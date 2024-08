Deive Leonardo veta rótulo de 'parça do bem' de Neymar: 'Acho que é demais'

Quem achou que a 69ª Festa do Peão de Barretos teve só música sertaneja, se enganou. Deive Leonardo, 34, voltou ao Barretão pela segunda vez para trazer uma mensagem de Jesus ao público. Ele até tratou de avisar que não aprova o rótulo de "parça do bem" de Neymar por estar também no ciclo de amizade do jogador de futebol.

Se falo que eu concordo, vai parecer que os outros parças são do mal, né? É estranho isso. Então, não tenho nenhuma conexão com essa nomenclatura, não fui eu que criei. As pessoas gostam dessas headlines, né? Conheci o Neymar, é uma pessoa maravilhosa.

Deive Leonardo, em entrevista para Splash

Evangelista considera o astro da Seleção Brasileira um amigo e o elogia por "ser generoso e querido". "Das poucas vezes que tive contato com ele, sempre foi muito legal. Ele é um menino muito generoso, sempre foi muito querido comigo. Ele me considera um amigo, eu também o considero um amigo. Agora, dizer que é um 'parça do bem' eu acho que é demais."

"Minha missão é falar de Jesus"

Show de Deive Leonardo na Festa do Peão de Barretos tem a meta de "transformar a vida das pessoas". "É uma mensagem nova, extraordinária e completamente diferente. Uma mensagem nova e que eu tenho certeza que vai ser transformadora para quem estiver lá."

Artista diz que a mensagem não tem intenção de causar reflexão no público sobre "excessos" no festival. "Não é sobre o que aconteceu na sexta, no sábado, mas é o que vai acontecer [depois]. Ou seja, não é o que acontece antes do evento, é o que vai acontecer depois na vida das pessoas que recebem essa palavra."

Costumo dizer que onde uma porta se abre para que eu possa falar de Jesus, eu entro por ela e não importa o lugar. Para nós é uma alegria, é uma festa reconhecida no Brasil e no mundo todo e abrindo as portas para a gente poder falar de Jesus.

Deive Leonardo explica que não é um pastor e, sim, um evangelista. "Sempre confundem. No meu caso, sou um evangelista. Ele não tem uma igreja, não é que ele não pertence, ele não tem uma igreja, ele não tem um rebanho, sabe? A missão dele é apresentar Jesus para as pessoas. A missão do pastor é cuidar dessas pessoas que entregaram a vida para Jesus. A minha função na terra é apresentar Jesus para todo mundo."

Rótulo de evangelista popstar pela vida pública não incomoda Deive. "As pessoas gostam de títulos e não ligo. O mais importante, na verdade, não é o que as pessoas dizem, é o que eu sei que eu sou. As pessoas chamam de popstar talvez pelo número de seguidores, pela quantidade de gente que alcança. Alguns usam como um demérito, outros como uma forma de engrandecer, mas eu sei que sou um garoto. Eu sou só um garoto que carrega uma verdade que é maior do que eu, muito mais importante do que eu."

Sedução da fama não tem poder para conseguir mexer com o ego do evangelista. "Acho que a pressão é inerente ao impacto da sua voz. Antigamente eu falava e eram 100 pessoas, 40 pessoas, 30 pessoas que me ouviam. Eu tinha mais direito de errar e hoje eu não tenho esse direito. São quase 40 milhões de pessoas que nos seguem nas redes sociais hoje".

Hoje, tenho muito mais temor pelo que eu falo, pelas coisas que me posiciono, justamente pelo fato de saber que existe uma influência muito grande... As pessoas que me seguem não me seguem por quem sou, elas me seguem por aquilo que eu falo. Como a mensagem que carrego é muito superior, a identificação acaba sendo muito maior. Hoje, nós alcançamos todas as classes de pessoas, alcançamos famosos, anônimos, justamente porque a mensagem é mais importante.

Relação com celebridades não causa pressão para dar chamada de atenção em casos polêmicos. "Cada ser humano é responsável pelas suas próprias decisões e escolhas. Como eu digo sempre, a minha função não é transformar alguém, a minha missão é falar de Jesus pra essa pessoa e é ela que vai permitir ser transformada por essa verdade. Então, eu sei que existe uma pressão velada sobre isso, mas eu não me preocupo justamente porque eu sei qual que é o meu lugar nessa equação."

Participar da Festa do Peão de Barretos é visto como uma porta especial para Deive Leonardo. "Acredito que Barretos foi uma das grandes primeiras portas que se abriram fora desses palcos comuns, né? Quando digo comum, aquele que é habitual de receber esse tipo de mensagem, né? Foi um dos primeiros grandes palcos que se abriram."