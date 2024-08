Filha de Jolie e Pitt tem aprovação judicial para tirar sobrenome do pai

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Shiloh, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, teve liberação judicial para retirar o sobrenome do pai.

O que aconteceu

A jovem de 18 anos entrou na Justiça, no fim de maio, com uma solicitação para retirar oficialmente o Pitt de seu nome completo. Não houve uma audiência formal, mas o pedido foi atendido sem maiores problemas, de acordo com o site norte-americano TMZ.

As leis da Califórnia exigem que, antes de um juiz aprovar uma petição para mudança de nome, os formulários legais sejam publicados em um jornal durante um mês. Na sequência, a solicitação aparecerá na seção de aviso legal da publicação.

Em maio, o advogado de Shiloh, Peter Levine, disse que o pedido se deu após "eventos dolorosos" envolvendo o ator. O desentendimento entre pai e filha começou no mesmo período do divórcio entre Jolie e Pitt. Segundo relatos, Brad se afastou dos seis filhos. Além da jovem, o ex-casal tem Maddox, Zahara, Pax e os gêmeos Knox e Vivienne como herdeiros.

Desde a separação de Brad e Angelina, a atriz é quem está com a guarda dos seis filhos. O ator tem direito a visitá-los.