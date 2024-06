Edlaine é nova Dona e chama Lizi para acompanhá-la: 'Para ser coerente'

Edlaine vence prova da Troca de Poder e é nova Dona de A Grande Conquista 2 (Record). Ela ainda ganhou R$ 10 mil. Confira como foi a disputa e quem escolheu para dividir o "reinado".

O que aconteceu

Edlaine saiu campeã da prova após a terceira eliminação. Ela convidou Liziane para ser a segunda Dona e explicou a indicação: "Para ser coerente com o meu jogo".

A Grande Conquista: Jogadores disputam a prova da Troca de Poder Imagem: Reprodução/PlayPlus

Prova da Troca de Poder

A prova exigiu sorte e estratégia. Os Conquisteiros tinham que fazer 5 arremessos e vencia quem fizesse a maior pontuação.

Em seguida, a urna definiu quem começaria a dinâmica e a ordem ficou: Fernando Catia, Guipa, Any, Cel, Edlaine, Taty, Liziane, Rambo, Geni, Bruno, Kaio, Fellipe, Brenno e Hadad.

Pontuação dos jogadores:

Fernando: 300 pontos;

Catia: 500 pontos;

Guipa: 250 pontos;

Any: 500 pontos;

Cel: 350 pontos;

Edlaine: 750 pontos;

Taty Pink: 50 pontos;

Liziane: 400 pontos;

Rambo: 450 pontos;

Geni: 150 pontos;

Bruno: 700 pontos;

Kaio: 350 pontos;

Fellipe: 550 pontos;

Brenno: 50 pontos;

Hadad: 150 pontos.

Por ter a maior pontuação, Edlaine venceu e se tornou Dona. A modelo brincou que não acreditava no resultado e que estava realizada.

