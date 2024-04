Drag queen se veste de Madonna e faz plantão em hotel: 'Me montei todinha'

A calçada em frente ao Copacabana Palace, no luxuoso hotel da Zona Sul do Rio de Janeiro, virou ponto turístico nas últimas horas. Fãs esperam um sinal da Madonna, que faz um show na praia no próximo sábado (4). Mas enquanto eles não veem Madonna é Allice Bombom quem faz a festa entre os presentes.

O que aconteceu

A drag queen veio de Brasília há uma semana para viver esse momento especial na cidade carioca. Allice falou da importância da rainha do pop em sua vida.

Sou uma drag dos anos 90, então ela vem com uma referência poderosa, transitando em várias gerações. Eu venho acompanhando essas gerações. Pra mim é fortalecedor para a arte. Allice Bombom

Allice foi toda preparada e com look estilizado para a porta do hotel. "Me montei todinha em referência clara à Madonna. Ela me olhando, ok. Não precisa eu vê-la. Me viu, pronto, já ganhei", afirmou Allice.

A drag queen não escondeu a felicidade quando sentiu o calor do público. Entre um momento e outro, ela parava para tirar uma foto com os fãs."O mais importante é o calor da população aqui, os fãs de Madonna. Adoro demais! Estou recebendo todo esse carinho que é da Madonna para mim também, como artista drag. Isso é maravilhoso, o acolhimento", comemorou.

Sobre o show de Madonna, a expectativa é enorme e disse como pretende ir vestida. "Estou nervosa demais, mas é claro que vou colocar um chinelinho, porque para vim de bota é confusão. Só não venho de biquíni porque é babado e confusão", brincou.