Roma é a melhor cidade para explorar a pé no mundo; conheça as 100 melhores

A capital da Itália é o melhor destino para quem prefere viajar sem qualquer veículo automotor de um lado para o outro, com praças charmosas e ruas de pedra aos turistas a pé. A conclusão é de um levantamento realizado pela plataforma GuruWalk —que oferece passeios guiados para pedestres no mundo todo— divulgado ao jornal britânico The Daily Mail.

Comparando dados das reservas de roteiros e visitas às paginas de 800 cidades em 120 países coletados entre abril de 2023 e abril de 2024, a pesquisa chegou aos destinos com melhor qualidade para as visitas de quem abre mão de carros, táxis e outros serviços de corridas.

A Espanha é, de longe, o melhor país para os transeuntes, já que emplacou 28 cidades no top 100. A França aparece sete vezes no mesmo ranking, enquanto o Reino Unido possui quatro representantes na lista. O Brasil não conquistou nenhuma posição.

Conheça o top 10:

1. Roma, na Itália

Fontana di Trevi, em Roma, na Itália Imagem: LightRocket via Getty Images

Roma se destaca por ter aglomerações de atrações imperdíveis muito próximas umas às outras, o que favorece o passeio do turista —do Coliseu ao Panteão.

"O número de monumentos que abriga faz com que os visitantes não saibam nem por onde começar às vezes. Então não é surpreendente que Roma ofereça mais passeios guiados do que qualquer outro lugar", justifica a plataforma.

2. Budapeste, na Hungria

Parlamento de Budapeste, na Hungria Imagem: AndreyKrav/Getty Images/iStockphoto

"Budapeste, conhecida como a Pérola do Danúbio, oferece aos visitantes uma mistura única de história, arquitetura e vida noturna.

Atrações como o Parlamento, o Castelo de Buda e a Ponte das Correntes são apenas algumas das joias que a cidade abriga para viajantes que cada vez mais escolhem explorar cada um de seus cantos a pé", aponta o GuruWalk.

3. Barcelona, na Espanha

Turistas em frente à Sagrada Familia, em Barcelona Imagem: Zhang Cheng

"A vida cultural vibrante, os impressionantes prédios modernistas e as praias urbanas" fazem de Barcelona um destino digno do top 10, segundo o GuruWalk.

"Andar pelas ruas da cidade permite aos visitantes explorar o bairro gótico, os mercados Las Ramblas e o Boqueria, oferecendo uma experiência completa que combina arte, história e gastronomia."

4. Madri, na Espanha

Carmen Cachadina e David Lopez dançam para turistas em frente ao Palácio Real, em Madri, na Espanha Imagem: SUSANA VERA/REUTERS

Além das atrações culturais, a capital da Espanha cativa os turistas com o charme das praças, as ruas de pedras no centro histórico e espaços verdes como o parque do Retiro.

Para o GuruWalk, também vale a pena visitar Madri porque ela é "reconhecida por sua hospitalidade, vida social efervescente e museus icônicos."

5. Florença, na Itália

Gallerie degli Uffizi, em Florença, o "lar" da Vênus de Botticelli Imagem: Eileen_10/Getty Images

"Lugares como o Duomo, com seu domo impressionante assinado por Brunelleschi, a Ponte Vecchio, as Gallerie degli Uffizi e o Palácio Pitti são essenciais para qualquer visitante chegando à Florença pela primeira vez", indica a plataforma.

"E viajantes podem descobrir o melhor da cidade a pé em apenas algumas horas."

6. Lisboa, em Portugal

Centro histórico de Lisboa, capital de Portugal Imagem: Getty Images

"Lisboa encanta o viajante com uma combinação única de tradição e modernidade, seus bairros históricos e os emblemáticos bondes. A Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos e o Monumento dos Descobrimentos são apenas algumas das atrações que tornam Lisboa um destino imperdível", justificou o time do site, que ainda recomendou o percurso de 20 minutos pelas atrações.

7. Praga, na República Tcheca

Ponte Carlos, em Praga, na República Tcheca Imagem: only_fabrizio/Getty Images/iStockphoto

Conhecida como a "Cidade das Cem Cúpulas", Praga tem em sua rica arquitetura um de seus grandes pontos fortes, com atrações que enchem os olhos dos pedestres como o centro histórico e a ponte Carlos. Mas a plataforma ainda indica outro trajeto ideal: "O Castelo de Praga, a Catedral de São Vito e o Relógio Astronômico são todos pontos de interesse que cativam os visitantes". Todas as três atrações estão a 30 minutos de caminhada uma da outra.

8. Amsterdã, na Holanda

Spiegelgracht, em Amsterdã Imagem: KavalenkavaVolha/Getty Images/iStockphoto

Segundo o GuruWalk, a cidade costuma encantar os turistas que exploram o circuito de canais a pé, com suas lindas paisagens. "Amsterdã seduz seus visitantes com seus canais encantadores, [mas também] com seu rico passado artístico e vibrante vida cultural."

Como sugestão, o site indica passar pela Casa de Anne Frank, o Museu Van Gogh e o Rijksmuseum que são "obrigatórios e oferecem um mergulho profundo na história e na arte locais".

9. Londres, na Inglaterra (Reino Unido)

Palácio de Buckingham, em Londres, onde é possível acompanhar a troca da guarda Imagem: Unsplash

Londres conta com variedade de atrações a uma curta distância de caminhada uma da outra, do "histórico Big Ben, à majestosa Abadia de Westminster e a roda-gigante London Eye", indica a plataforma.

"A cidade é um caldeirão de culturas, história e arte, com museus de prestígio internacional como o British Museum e a National Gallery."

10. Porto, em Portugal

Porto, em Portugal Imagem: Nick Brundle Photography/ Getty Images

Já Porto é "eminentemente explorável a pé", segundo o GuruWalk, graças ao seu tamanho e densidade da distribuição dos pontos turísticos.

"A cidade portuguesa cativa com seu centro histórico pitoresco —Patrimônio da Humanidade, segundo a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura)— suas vinícolas do Vale do rio Douro e sua icônica ponte Dom Luis 1", aponta.

Confira ainda o restante da lista das 100 melhores:

11. Paris, na França

12. Viena, na Áustria

13. Berlim, na Alemanha

14. Veneza, na Itália

15. Sevilha, na Espanha

16. Toledo, na Espanha

17. Istambul, na Turquia

18. Bruxelas, na Bélgica

19. Edimburgo, na Escócia (Reino Unido)

20. Bruges, na Bélgica

21. Valência, na Espanha

22. Cracóvia, na Polônia

23. Dubrovnik, na Croácia

24. Medellín, na Colômbia

25. Milão, na Itália

26. Split, na Croácia

27. Granada, na Espanha

28. Copenhague, na Dinamarca

29. Dublin, na Irlanda

30. Bilbau, na Espanha

31. Cartagena das Índias, na Colômbia

32. Santiago de Compostela, na Espanha

33. Málaga, na Espanha

34. Munique, na Alemanha

35. Córdoba, na Espanha

36. Cidade do México, no México

37. Nápoles, na Itália

38. Marrakech, no Marrocos

39. Estocolmo, na Suécia

40. Gante, na Bélgica

41. Bratislava, na Eslováquia

42. Hanói, no Vietnã

43. Saragoça, na Espanha

44. Santiago, no Chile

45. Bucareste, na Romênia

46. San Sebastián, na Espanha

47. Bordeaux, na França

48. Bogotá, na Colômbia

49. Cádis, na Espanha

50. Salamanca, na Espanha

51. Estrasburgo, na França

52. Palma de Maiorca, na Espanha

53. Nova York, nos EUA

54. Segóvia, na Espanha

55. Varsóvia, na Polônia

56. Zagreb, na Croácia

57. Helsinque, na Finlândia

58. Cáceres, na Espanha

59. Tirana, na Albânia

60. Buenos Aires, na Argentina

61. Antigua Guatemala, na Guatemala

62. Valeta, em Malta

63. Lima, no Peru

64. Ljubljana, na Eslovênia

65. Fez, no Marrocos

66. Cusco, no Peru

67. Toulouse, na França

68. Oviedo, na Espanha

69. Vitoria-Gasteiz, na Espanha

70. Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina

71. Girona, na Espanha

72. Havana, em Cuba

73. Antuérpia, na Bélgica

74. Corunha, na Espanha

75. Riga, na Letônia

76. Zurique, na Suíça

77. Oaxaca, no México

78. Bologna, na Itália

79. Nurembergue, na Alemanha

80. Leão, na Espanha

81. Nice, na França

82. Marselha, na França

83. Sintra, em Portugal

84. Alicante, na Espanha

85. Belfast, na Irlanda do Norte (Reino Unido)

86. Cuenca, na Espanha

87. Hoi An, no Vietnã

88. Pamplona, na Espanha

89. Bangcoc, na Tailândia

90. Tarragona, na Espanha

91. Zadar, na Croácia

92. Gijón, na Espanha

93. Mérida, no México

94. Ubeda, na Espanha

95. Lyon, na França

96. Breslávia, na Polônia

97. Liverpool, na Inglaterra (Reino Unido)

98. Cidade do Panamá, no Panamá

99. Ho Chi Minh, no Vietnã

100. Colônia, na Alemanha