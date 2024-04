Porquinho da Paulista largou CLT e ganha até R$ 200 por dia cantando na rua

Jonathan Oliveira, 29, se tornou uma figura conhecida na Avenida Paulista nos últimos meses. Vestido com uma fantasia de porco, ele se apresenta na rua, cantando diversos ritmos.

A roupa fez com que ele viralizasse nas redes sociais e ganhasse o nome de "Porquinho da Paulista".

Deixou emprego CLT para viver da arte

Jonathan trabalhava como auxiliar administrativo, mas pediu as contas. "Foi uma decisão bem difícil, porque é algo instável. Não é igual a um CLT que a gente tem um salário, registrado e vai receber certinho tal data", contou em entrevista a Splash, em seu local de trabalho.

Mas aí eu falei: 'Mano, vou na cara e na coragem'. Se eu não tivesse feito isso naquele dia, eu não estaria aqui hoje. Então sou muito grato pela minha decisão.

Ele já canta na rua há 10 anos e desde 2021 vive exclusivamente disso. A decisão de se vestir de "porquinho" surgiu para chamar atenção do público. "Eu precisava de algo que despertasse o interesse das pessoas, porque já existe muita arte aqui na Paulista. Eu precisava despertar o interesse e que as pessoas continuassem me assistindo. Então comecei a me fantasiar há 3 anos. De porquinho, vai fazer 1 ano".

Apesar do apelido, o morador do Jardim Ângela se apresenta em várias regiões de São Paulo. "Eu canto no Campo Limpo, Capão Redondo, Morumbi, eu vou para o Centro, Anhangabaú, São Bento... rodo São Paulo"..

No começo, o artista sentia vergonha de andar fantasiado, mas passou. Ele chega a pegar o metrô com a roupa de porquinho — só evita quando está calor, afinal, a roupa esquenta. "Todo mundo acha que é do Palmeiras", comenta, já que o time paulista tem o animal como mascote.

Jonathan canta pop e MPB e diz conseguir até R$ 200 por dia. "Percebi que as pessoas começaram a ser mais receptivas e ver algo diferente, porque comecei a fugir do normal, não só pela fantasia, mas também por estar cantando as músicas [...] Hoje vivo somente da arte de rua, trabalho só com isso. Nunca fiz a conta, mas por dia sei que tiro de R$ 150 a R$ 200, cantando de 4 a 5 horas".

Durante a entrevista, ele pediu à reportagem várias vezes para tomar cuidado com o celular, afinal a região é conhecida pelos roubos à bicicleta. Apesar disso, ele nunca foi roubado. "Tem os incômodos com as pessoas que moram na rua. Tem pessoa que mexe [na caixa de som], incomoda, quer pegar o microfone, o dinheiro", conta. Também tem morador que chama a polícia, devido ao som. "Tem polícia que trata a gente com o maior respeito, tem outros que não".

Parado diversas vezes por pessoas que pediram fotos, vídeos ou só o elogiaram, o "Porquinho da Paulista" tem o sonho de lançar as próprias músicas. "Meu sonho nunca foi a fama, mas conseguir lançar minhas músicas, meu EP. Logo, logo tô gravando as minhas músicas para mostrar o que tenho e já escrevi", diz.