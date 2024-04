Ameaças levam ao cancelamento de evento de conteúdo adulto na Coreia do Sul

K-XF The Fashion passa por dificuldades impostas pelas autoridades e por grupos mais conservadores para ser realizado.

O que aconteceu

De acordo com o criador, Lee Hee Tae, o evento foi programado para acontecer nos dias 20 e 21 de abril deste ano, na província de Gyeonggi, mas foi cancelado 24 horas antes.

No dia anterior, a principal estrela do evento desistiu de sua participação. Segundo as agências e empresários das modelos e atrizes de conteúdo adulto que seriam atração, elas temiam ser atacadas violentamente.

O desenvolvedor do projeto contou à BBC China que ele também recebeu ameaças de morte devido ao show. Para o jornal, ele enfatizou que "não fez nada ilegal, mas foi tratado como criminoso". "Quase todos os países desenvolvidos têm um Dia do Adulto, mas na Coreia nem temos essa cultura. Quero dar o primeiro passo para construir isso."

Na Coreia do Sul, nudez pública, apresentações de strip-tease são proibidos no país, assim como venda e distribuidação de vídeos de conteúdo adulto. Porém, a proposta do K-XF The Fashion era promover o "Dia do Adulto", com desfiles de moda bondage, exposição de brinquedos sexuais e jogos adultos - o que não é propriamente contra lei.

Antes do cancelamento das atrizes, o evento sofreu com pressões das autoridades de Suwon, que ameaçaram os empreendimentos locais de perderem licenças de funcionamento, terem energia local cortada e terem as estradas bloqueadas. Um protesto também aconteceu por grupos feministas que acusavam o festival de explorar mulheres "num país onde a violência de gênero é abundante".

Apesar das várias adversidades pelo caminho e a perda de milhares de dólares com cancelamentos, reembolsos e processos, Lee Hee Tae planeja que o evento seja realizado em junho no distrido de Gangnam-gu, em Seul.