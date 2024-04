Fora do BBB 24, Beatriz estreia comercial em horário nobre na TV Globo

A ex-sister Beatriz foi a estrela de um comercial de TV no intervalo da grande final do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante a final do Big Brother Brasil, os fãs do reality foram surpreendidos com um comercial de TV estrelado por Beatriz, a 20ª eliminada do programa.

A ex-sister apareceu representando uma empresa no ramo de entrega de refeição.

No comercial em horário nobre na TV Globo, Beatriz não teve fala, mas sua presença foi assunto nas redes sociais.

BBB 24: Beatriz aparece em comercial em horário nobre na Globo Imagem: Reprodução/Globoplay

Hahahhahahahahahaha Beatriz em silêncio no comercial do iFood. Achei genial. #BBB24 -- Chico Barney (@chicobarney) April 17, 2024

Fizeram uma publicidade com a Beatriz do Brasil muda. Foi o melhor momento dela na TV brasileira. Amei. #BBB24 -- Lucas Pasin (@lucaspasin) April 17, 2024

Fizeram uma publicidade com a Beatriz do Brasil muda. Foi o melhor momento dela na TV brasileira. Amei. #BBB24 -- Lucas Pasin (@lucaspasin) April 17, 2024

CHOCADA COM A BEATRIZ NO COMERCIAL EM REDE NACIONAL NO HORÁRIO MAIS CARO DO ANO. -- Nazaré Amarga (@NazareAmarga) April 17, 2024

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 2737147 votos 67,74% Davi 8,84% Isabelle 23,42% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2737147 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash