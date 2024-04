'BBB 24': Após final do programa, Matteus conhece a mãe de Isabelle em hotel

Pelo visto, há chance do casal "Mabelle" acontecer fora do Big Brother Brasil 24. Momentos após o anúncio da vitória de Davi no reality, na madrugada desta quarta-feira, 17, Matteus conheceu a mãe de Isabelle, no hotel onde ficaram hospedados os participantes e seus familiares para a grande final.

Além do encontro com a "sogra", Matteus também participou do Bate Papo BBB na última madrugada e também comentou sobre a possibilidade de dar continuidade ao romance longe do confinamento. Segundo o brother, a união dos dois foi algo muito especial e deseja ver quais serão as próximas partes dessa história.

"Vamos ver quais serão as próximas partes da nossa história [...] é algo muito especial que a gente construiu lá dentro da casa", disse o brother. "A gente tem muita coisa para viver, para fazer, mas vamos nos encontrar, vai ter uma conversa e [vamos] atualizar vocês", acrescentou Isabelle.

Segundo e terceiro lugar da temporada, respectivamente, Matteus e Isabelle engataram um relacionamento na reta final do reality show. O casal ficou pela primeira vez na festa Top 5, que contou com um show de Lulu Santos.