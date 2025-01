Resultados corporativos impulsionam Wall Street

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (30), impulsionada por resultados de empresas positivos no geral, apesar de algumas decepções.

O índice principal, Dow Jones Industrial, avançou 0,38%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,25% e o ampliado S&P 500, 0,53%.

"Os investidores se concentram nos resultados e entendem que, apesar de algumas decepções, a temporada tem sido boa até agora", resumiu à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

Nesta quinta, o mercado digeriu os resultados de algumas das grandes empresas tecnológicas, como Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, +1,55% no fechamento), Tesla (+2,87%) e Microsoft, um dos perdedores da jornada (-6,18%).

A gigante da informática decepcionou no setor de computação em nuvem.

Após o encerramento do pregão, foram divulgados os resultados de Apple, cujas ações caíram 0,74%.

A Apple faturou 124,3 bilhões de dólares (R$ 733 bilhões) no quarto trimestre de 2024, com lucro líquido recorde de 36,3 bilhões de dólares (R$ 214 bilhões) no período.

Mas as vendas de seu carro-chefe, o iPhone, foram inferiores às previsões.

Sua primeira versão de smartphone com inteligência artificial (IA) generativa, o iPhone 16, avança mais devagar que o esperado, particularmente na China.

No total, as receitas por esse produto atingiram 69 bilhões de dólares (R$ 407 bilhões) durante o trimestre.

O mercado também recebeu o dado de pedidos de seguro-desemprego, que ficou abaixo do esperado, e os números do PIB americano para 2024.

O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresceu 2,8% no ano passado. Na sexta-feira, serão conhecidos os dados de inflação nos Estados Unidos.

Entre as ações do dia, a American Airlines caiu 2,48% após o acidente envolvendo a colisão de um avião de sua frota com 64 pessoas a bordo e um helicóptero em Washington.

