Na Argentina, peso se ajusta no primeiro dia de flexibilização; dólar blue cai mais de 6%

Os investidores receberam bem a nova etapa do plano da Argentina de eliminar as restrições para compra de dólares. O peso se ajustou para operar dentro da nova banda e os ativos do país computaram ganhos expressivos nos mercados local e também no exterior.

Entre as medidas, o governo de Javier Milei estabeleceu uma faixa de oscilação para o dólar ante o peso, eliminou o dólar blend, um tipo de câmbio usado pelos exportadores, e retirou algumas restrições cambiais às pessoas físicas, como informou o Banco Central na sexta-feira após o fechamento do mercado. As mudanças ocorreram após um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

O dólar negociado no mercado paralelo, chamado dólar blue, cedeu para 1.285,00 pesos, uma queda de 6,55%, segundo o Àmbito Financiero.

O dólar MEP perdeu 6%. O dólar oficial e o dólar Banco Nacional subiram cerca de 12% e começaram a ser negociado dentro da banda de 1.000 a 1.400 pesos argentinos. Algumas restrições permanecem em vigor para empresas.