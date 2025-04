'Elite brasileira deveria ter vergonha', diz Lula em evento sobre educação

O presidente Lula (PT) afirmou hoje que a elite brasileira "deveria ter vergonha" por não investir o suficiente em educação.

O que aconteceu

Lula exaltou a educação pública e disse que não teve condições de estudar. Ele afirmou que a elite que ocupou o país a partir de Portugal "só imaginava que a gente fosse indígena, negro e trabalhador cortador de cana", e que a elite brasileira "não imaginava que a gente fosse ser outra coisa".

Eu acho que a elite brasileira deveria ter vergonha, deveria se olhar no espelho e ter vergonha. Porque precisou um torneiro mecânico e sem diploma universitário governar esse país para ser o presidente que mais fez universidades na história do Brasil. O presidente que mais fez institutos federais nesse país. Presidente Lula

Lula afirmou que o Brasil nunca acreditou na educação. "Esse país foi o último a acabar com a escravidão, o último a fazer a independência, o último a ter o voto da mulher e o último a ter uma universidade federal", disse ao inaugurar o novo campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Declaração de Lula tem desinformação e já foi repetida pelo petista outras vezes. Como mostrou o UOL Confere, o Brasil não foi o último país a declarar a independência. Na verdade, o Sudão do Sul ocupa esse posto. Outras nações colocaram fim à escravidão depois do Brasil, como a Mauritânia, em 1981, e o Paquistão, em 1992. Segundo checagem da agência Lupa, a primeira universidade federal do país foi a UFRJ, inaugurada em 1937. A Arábia Saudita, a Angola e a Etiópia só tiveram universidades públicas depois de 1950.

Lula participou do evento ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e o prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho. O governo federal investiu R$ 72,4 milhões nas novas instalações da Universidade Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes (UFF Campos), no Rio de Janeiro.

Presidente fez anúncios para a área da educação no estado. Entre eles, a publicação de edital de chamada pública para oferta de cursinhos populares. A promessa do governo é beneficiar 5.200 estudantes com um auxílio permanência no valor de R$ 200 mensais para apoiar os estudos.

Veja o que Lula anunciou hoje no RJ: