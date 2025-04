EUA acusam homem suspeito de ataques incendiários a sede republicana e concessionária da Tesla

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira que acusou criminalmente um homem de supostamente realizar dois recentes ataques incendiários contra a sede do Partido Republicano do Novo México e uma concessionária da Tesla no Estado.

Datada de 12 de abril, a queixa criminal acusa Jamison Wagner de incêndio criminoso. Ninguém ficou ferido em nenhum dos incidentes.

O primeiro incêndio criminoso ocorreu em 9 de fevereiro em uma concessionária Tesla de Albuquerque e o segundo em 30 de março na sede do Partido Republicano, também localizada em Albuquerque, segundo a denúncia.

Investigadores descobriram pichações no prédio do Partido Republicano que diziam: "ICE=KKK", uma aparente referência ao U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

Na concessionária da Tesla, investigadores encontraram pichações com mensagens que visavam o CEO da Tesla, Elon Musk, que atualmente lidera os esforços do presidente Donald Trump para reduzir drasticamente o tamanho do governo, cortando programas, funcionários e, em alguns casos, agências inteiras.

Uma mensagem dizia "Die Elon" (Morra Elon), enquanto outra dizia "Die Tesla Nazi" (Morra Tesla Nazista).

Dois veículos Tesla Model Y foram danificados no incêndio, diz a denúncia.

"Nós estaremos processando em toda a extensão da lei", escreveu a procuradora-geral Pam Bondi no X. "Estamos buscando até 40 anos de prisão."

Bondi se comprometeu a tratar uma série de ataques recentes contra concessionárias e estações de recarga da Tesla como terrorismo doméstico, medida que pode potencialmente levar a penas de prisão mais severas.

Robert Cekada, vice-diretor do Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, disse em um comunicado nesta segunda-feira que agentes especiais, investigadores de incêndio certificados e especialistas forenses trabalharam "24 horas por dia" para reunir evidências e fazer as prisões.

"Seguimos as provas, descobrimos a verdade e levamos os infratores à Justiça", disse ele.

Segundo a denúncia, investigadores recuperaram provas na casa de Wagner, incluindo uma caixa de papelão branca com oito supostos dispositivos incendiários, tinta spray preta e vermelha e um estêncil de papelão onde se lia "ICE=KKK".

(Reportagem de Sarah N. Lynch)