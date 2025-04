Nubank anuncia sua maior campanha de renegociação de dívidas, para 6 milhões de clientes

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 14, o lançamento de sua maior campanha de renegociação de dívidas. Com o nome de "Recomeço", a ação atinge 6 milhões de clientes do banco digital. "Clientes elegíveis receberão descontos de até 99,9% por tempo limitado", anunciou a fintech.

Os correntistas serão notificados, gradualmente, no aplicativo do Nubank com detalhes sobre as opções de renegociação, de acordo com o banco digital.

"Os clientes elegíveis serão notificados, gradualmente, no aplicativo do Nubank com detalhes personalizados sobre suas opções de renegociação e próximos passos", diz o comunicado do Nubank sobre Recomeço.

"Estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas com as melhores condições possíveis, contribuindo para a saúde financeira de longo prazo", disse Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, no comunicado.