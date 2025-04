Moedas Globais: dólar volta a se enfraquecer com recuperação de apetite por risco

O dólar chegou ao fim desta segunda-feira, 14, recuando frente às principais moedas globais pela quinta sessão consecutiva, em meio a uma recuperação do apetite pelo risco provocada pela decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de isentar temporariamente alguns produtos eletrônicos das chamadas "tarifas recíprocas".

O índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis moedas fortes, caiu 0,46%, para 99,640 pontos. A moeda americana se desvalorizava para 143,00 ienes, enquanto o euro avançava para US$ 1,1370 e a libra esterlina era negociada em alta, a US$ 1,3198.

O dólar provavelmente continuará em queda, a não ser que um choque global muito maior leve os fluxos de busca por segurança a retornarem para a moeda americana, dizem em nota os analistas da Monex Europe. A incerteza permanece elevada após declarações contraditórias de autoridades dos EUA sobre tarifas no fim de semana, observam, o que deixa os riscos para o dólar "inclinados para o lado negativo", ao menos no curto prazo.

Para Jonas Goltermann, da Capital Economics, "a principal questão para o dólar já não são os efeitos diretos das tarifas impostas pelo presidente Trump", mas "diz respeito aos danos indiretos causados pela geração de uma incerteza extrema em torno da política econômica, às distorções contínuas no mercado de Treasuries dos EUA e, em última instância, à erosão da confiança nas instituições e nos mercados de ativos americanos"

"Na nossa visão, já não é exagero afirmar que o status de moeda de reserva do dólar - e seu papel dominante mais amplo - está, ao menos em parte, sob questionamento", acrescenta, "levando em conta a inércia e os efeitos de rede que mantém o dólar no topo há décadas, os quais não desaparecerão tão cedo".

Na Argentina, o primeiro dia de flexibilização das medidas cambiais trouxe recuo do dólar ante o peso argentino. As mudanças foram anunciadas na sexta-feira, após acordo de empréstimo deUS$ 20 bilhões formalizado junto ao Fundo Monetário Internacional. O dólar blue, como é chamado o dólar no mercado paralelo, caiu a 1.285,00 pesos argentinos, segundo o Âmbito Financiero.

*Com informações da Dow Jones Newswires