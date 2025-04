Sem citar ameaças contra a ex, Janones diz que 'não é fácil' e anuncia live

O deputado federal André Janones (Avante-MG) postou na tarde de ontem em seu perfil no Facebook que "não é fácil aguentar as pancadas", sem citar diretamente o fato de ele ser alvo de uma medida protetiva por ter ameaçado sua ex-mulher, a prefeita de Ituiutaba, Leandra Guedes (Avante-MG). Ele prometeu fazer uma live amanhã à noite para "desmontar a farsa".

O que aconteceu

O parlamentar está em silêncio sobre o caso. O UOL tenta desde a semana passada ouvir o deputado sobre as acusações contra ele na Justiça de Minas, mas ele ainda não respondeu. Nesta tarde, a assessoria dele informou que não tem uma posição oficial sobre o ocorrido.

Janones diz que vai fazer uma live para se defender. Ele postou em suas redes que amanhã, às 20h, ao vivo, vai falar sobre o assunto. "Reuni as provas que desmontam toda a farsa que criaram nas redes e amanhã, pela primeira vez, vou falar abertamente sobre tudo. Com serenidade, firmeza e transparência. Não se trata apenas de me defender. Trata-se de revelar."

Nas redes, o parlamentar fez um 'desabafo'. Ele vem sendo cobrado por seguidores em seu perfil após ter sido enquadrado na Lei Maria da Penha. Ele está proibido de se aproximar da ex-mulher. Ontem, ele fez um texto insinuando que estaria sofrendo com "pancadas", "mentiras" e "acusações falsas".

Prefeita trabalhou como assessora de Janones antes de ser eleita. Os dois tiveram um relacionamento estável entre 2014 e 2018 e chegaram a ser investigados no inquérito da Polícia Federal que apurou suspeita de rachadinha no gabinete do deputado na Câmara. Ela negou irregularidades e não foi indiciada. Janones, por sua vez, optou por fazer um acordo, devolver o dinheiro desviado e encerrar o caso.

Proibições incluem contato e fotos. O caso veio à tona semana passada, mas, desde o Natal passado, ele está proibido de entrar em contato com a prefeita ou seus familiares; de se aproximar a menos de 300 metros dela, de sua família e das testemunhas; de frequentar os mesmos lugares; e de "divulgar, transmitir ou propagar fotografias, vídeos ou qualquer mídia a respeito da ofendida".