Lollapalooza gera 429 mil transações, com maior parte das compras no crédito, diz Cielo

Nos três dias do festival Lollapalooza Brasil, ocorrido entre 28 e 30 de março, foram realizadas 429 mil transações de pagamento, de acordo com a Cielo. A empresa foi a responsável por processar as operações feitas no evento, que neste ano não teve as pulseiras "cashless" (sem dinheiro), com os pagamentos sendo feitos com cartões nas maquininhas.

De acordo com a credenciadora, cerca de 33% das operações aconteceram em cada um dos três dias. A maior parte do público, ou 62%, pagou usando cartão de crédito, sendo que o restante fez pagamentos via débito.

A maior parte das transações aconteceu entre as 16h e as 20h, horários que antecederam os principais shows de cada noite. O pico de vendas foi às 20h, com cerca de 60 mil vendas.

Segundo a Cielo, três grupos de cliente participaram do festival: os que costumam frequentar bares e restaurantes; os que são atentos a tendências de moda e beleza; e os que consomem exclusivamente em supermercados.

"O processamento de cada uma das milhares de transações de pagamentos no Lollapalooza Brasil 2025, que levou cerca de um segundo para ser finalizado, demonstra a robustez operacional da Cielo e a preparação da companhia para um evento tão importante", diz em nota o vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo, Carlos Alves.

A empresa levou ao festival cerca de 3.000 maquininhas.