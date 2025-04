Napoli vence e fica a três pontos da liderança na Itália

O Napoli não cedeu à pressão. Provisoriamente relegado a seis pontos da Inter de Milão, o time napolitano imitou a líder da Série A ao derrotar o Empoli por 3 a 0 nesta segunda-feira (14), na partida que encerrou a 32ª rodada do campeonato italiano.

O escocês Scott McTominay, com dois gols (aos 18 e 62 minutos), e o belga Romelu Lukaku (aos 56'), garantiram ao time comandado por Antonio Conte sua 20ª vitória na competição.

Faltando seis rodadas para o fim, a Inter (71 pontos), que havia vencido o Cagliari por 3 a 1 no sábado, e o Napoli, agora separados por apenas três pontos, preparam-se para travar uma disputa acirrada até o final da temporada.

No entanto, o calendário do time 'nerazzurro' é muito mais exigente do que o de seus rivais do sul da Itália. Na quarta-feira, o Inter disputará o jogo de volta das quartas de final da Champions League no estádio San Siro contra o Bayern de Munique, com a vantagem de um gol (2 a 1 na ida, na Alemanha).

Os 'Nerazzurri' também jogarão na próxima semana a partida de volta das semifinais da Copa da Itália contra o arquirrival Milan (empate sem gols na ida).

Já o Napoli precisa se concentra exclusivamente no Campeonato Italiano, e enfrentará somente equipes da parte média e inferior da tabela, enquanto a Inter ainda terá pela frente adversários como Bologna (5º), Roma (7ª) e Lazio (6ª).

jr/iga/am

