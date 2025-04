UOL entrevista ao vivo o prefeito Ricardo Nunes amanhã às 15h30

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), será entrevistado pelo UOL amanhã, às 15h30. A entrevista, conduzida pelos jornalistas Diego Sarza, Adriana Ferraz e Raquel Landim, será transmitida ao vivo pelo no YouTube e home do UOL —e será exibida na íntegra, a partir das 21h30, no Canal UOL.

O tema abordado será a segurança pública na capital paulista, área em que o prefeito tem priorizado esforços neste ano.

O segundo mandato de Nunes à frente da Prefeitura de São Paulo completou cem dias na semana passada, com o Smart Sampa ganhando destaque na gestão. Em fevereiro, a prefeitura inaugurou um painel para exibir o número de prisões realizadas pelo programa de monitoramento. Chamado de "prisômetro", o painel foi alvo de críticas da oposição.

Nunes também quer regulamentar novas diretrizes da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para ampliar os poderes do efetivo. Ontem o ministro Flavio Dino do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que a cidade de São Paulo não pode mudar o nome da GCM (Guarda Civil Metropolitana) para Polícia Municipal. A alteração havia sido aprovada e promulgada pela Câmara Municipal em março, com o apoio do prefeito.