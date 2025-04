Aeroporto do Guarujá conclui 1ª etapa de obras; modernização via PAC será finalizada em 2026

O governo federal entregou nesta segunda-feira, 14, a conclusão da primeira fase da reforma do Aeroporto de Guarujá (SP). Com R$ 20,5 milhões provenientes do Novo PAC, as obras de modernização do aeródromo gerido pela Infraero devem ser concluídas ainda neste ano, com previsão de retomada total das operações para o início de 2026.

A entrega da primeira fase foi marcada por evento com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Foram finalizadas a reforma e adequação da pista de pousos e decolagens, as pistas A, B e C de taxiamento e o sistema de drenagem do aeroporto. As obras da cerca operacional também foram concluídas.

O Aeroporto de Guarujá foi projetado para atender aeronaves do tipo 2C (ATR 72), usado em voos regionais. O terminal de passageiros terá 495,28 metros quadrados (m?) de área construída, sendo 286,41m? de área útil. Após o final das obras, o aeroporto deve passar por processo de homologação junto aos órgãos competentes e deverá passar a operar regularmente no início de 2026.

Para o presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos (FPPA), deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), a nova estrutura servirá para fins múltiplos, incluindo a atração ao turismo e uma melhoria da integração com o Porto de Santos.

"Trata-se de um investimento estratégico que vai além do transporte aéreo, pois integra um importante polo logístico com o maior porto da América Latina, ampliando as possibilidades de movimentação de cargas e conectividade regional", afirmou.

Guarulhos

Também nesta segunda, Costa Filho e o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, realizaram visita técnica e participaram da apresentação do cronograma com novos investimentos no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). São 21 projetos que fazem parte do acordo para ampliação do contrato de concessão da unidade aeroportuária. A previsão é de conclusão em 2029.

"Os investimentos da ordem de R$ 1,4 bilhão são fundamentais para o fortalecimento do aeroporto e para a melhoria da infraestrutura, a fim de receber bem, sobretudo, os turistas internacionais que vêm visitar o Brasil por meio de Guarulhos", disse o ministro Costa Filho.