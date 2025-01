Montanhista morre na frente de amigo após cair de penhasco nos EUA

Uma alpinista morreu na frente de um amigo após cair da beira de um penhasco em Nevada, nos EUA.

O que aconteceu

Micah Manalese, americana de 30 anos, estava praticando rapel quando caiu. O acidente ocorreu no dia 18 de janeiro na rota de escalada Cat in the Hat, na área de conservação Nacional Red Rock Canyon.

Um amigo e um grupo de alpinistas testemunharam a cena. Ao Las Vegas Review Journal, Carey de Luca contou que ouviu sons de uma voz feminina e pensou que uma grande pedra havia caído. Após perguntar do outro lado do cânion se estava tudo bem, um homem respondeu: "Não. Muito mal''.

O grupo também esperava por resgate após ficar com as cordas presas quando viram a cena. Os socorristas foram até o local de helicóptero, mas não conseguiram salvá-la e a causa da morte foi dada por múltiplos ferimentos.

Micah escalava desde 2014 e tinha a escalada como esporte favorito. ''Ela treinava frequentemente no Sender One em Santa Ana e fazia parte da comunidade de escalada no sul da Califórnia. Mesmo com o treinamento, ela conseguia arranjar tempo para sua família e amigos. Ela conseguia fazer tudo. Ela era imparável'', descreve uma vaquinha criada no GoFundMe para o funeral.

O namorado dela, Robert, lamentou a perda pelas redes sociais. ''Micah era uma pessoa verdadeiramente especial. Ela era extrovertida, corajosa e uma bênção para quem teve a oportunidade de conhecê-la. Sempre valorizarei o tempo que passamos juntos'', disse.