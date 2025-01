Chuvas em SP deixam cidade em estado de atenção; 17 mil estão sem energia

Do UOL, em São Paulo

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção na tarde desta sexta-feira (24) em razão das fortes chuvas que atingem o município.

O que aconteceu

Chuvas ocorrem após tarde de forte calor e termômetros na casa dos 31ºC na capital. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura de São Paulo, a chegada de brisa marítima com a umidade da atmosfera produziram nuvens carregadas, que provocam chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo.

A Defesa Civil informou que há pontos de chuva forte na capital e na região metropolitana nesta tarde. Até o momento, o CGE informou que este mês acumulou 85,4mm de chuva, o que representa 33,2% dos 257,3mm esperados para janeiro.

Apesar do estado de atenção, ainda não há registro de pontos de alagamento.

26.681 estão sem energia na área de concessão da Enel no estado. Do total, 7.876 residências estão sem fornecimento na capital paulista até as 15h, informou a empresa.

Aeroporto de Congonhas segue com os voos previstos. Até às 15h40, ainda não havia informações de cancelamento de voos no local.

