AmEx tem receita de 4º tri acima do esperado 

Por Jaiveer Shekhawat e Arasu Kannagi Basil

(Reuters) - A American Express divulgou nesta sexta-feira receita acima do esperado para o quarto trimestre, impulsionada por aumento nas despesas dos usuários de seus cartões de crédito.

Os gastos com viagens e entretenimento foram a área mais forte, disse o diretor financeiro, Christophe Le Caillec, à Reuters, acrescentando que as viagens aéreas, em particular, foram muito bem.

Os negócios faturados, uma medida dos gastos com cartões AmEx, aumentaram 8%, chegando a 408,4 bilhões de dólares no trimestre. A receita aumentou 9%, para 17,18 bilhões, superando as expectativas de 17,16 bilhões, de acordo com estimativas compiladas pela Lseg.

O presidente-executivo Stephen Squeri disse a analistas que os números de gastos do quarto trimestre foram mais fortes do que o esperado, com a sustentação do impulso nas três primeiras semanas de janeiro.

A AmEx também observou uma melhora na confiança das pequenas empresas, o que resultou em maiores gastos no trimestre, disse Squeri.

Em uma base por ação, a AmEx teve lucro de 3,04 dólares, em linha com as expectativas.

EXPECTATIVAS DOS INVESTIDORES

A AmEx prevê para 2025 lucro por ação entre 15 e 15,50 dólares, em comparação com as estimativas de US$ 15,23. A companhia espera um crescimento de receita entre 8% e 10%, em comparação com as expectativas de 8,1%.

Kyle Sanders, analista da Edward Jones, disse que a perspectiva é sólida, mas que pode haver alguma decepção com a previsão de crescimento da receita, uma vez que as expectativas dos investidores eram altas.

"Se 2025 se desenrolar da mesma forma que o quarto trimestre, eles terão um crescimento de receita superior a 10%. Mas se houver um contratempo, tarifas ou algo do gênero, eles ficarão abaixo de 10%", disse Sanders.