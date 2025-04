Angra 1 ficará parada por 85 dias para manutenção e reabastecimento

SÃO PAULO (Reuters) - A usina nuclear de Angra 1 será desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) para a realização da parada programada com duração prevista de 85 dias, informou a Eletronuclear, nesta quinta-feira.

A intervenção faz parte do cronograma de reabastecimento de combustível nuclear da unidade e contempla uma série de inspeções e atividades de manutenção essenciais para a continuidade segura e eficiente da operação da usina, segundo a companhia.

As atividades foram planejadas com antecedência, conforme o padrão adotado para paradas de reabastecimento, que ocorrem a cada 14 meses, levando-se em consideração a durabilidade do combustível e as demandas do sistema.

"Cerca de um terço do combustível nuclear novo será recarregado, além de serem realizadas atividades de inspeção e manutenção periódicas e instalações de modificações de projeto, que precisam ser feitas com a usina desligada", disse Abelardo Vieira, superintendente de Angra 1.

A parada também contempla etapas do Programa de Extensão de Vida de Angra 1, com foco na modernização da infraestrutura da unidade.

Em 2024, a unidade atingiu um fator de disponibilidade de 94,72% e um fator de capacidade de 94,60%, registrando a terceira melhor performance anual de geração de sua história, com produção superior a 5,3 milhões de megawatts-hora (MWh) de energia elétrica.

(Por Rodrigo Viga Gaier)