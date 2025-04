Valor Dólar hoje: veja como está cotação agora após tarifaço de Trump

O dólar opera com variação negativa hoje ante o real, acompanhando a desvalorização da divisa norte-americana em comparação a outras moedas globais após o anúncio das tarifas de importação adotadas pelos EUA.

Às 13h05 (de Brasília), a moeda (comercial) recuava 1,67% e era negociada por R$ 5,603 para compra e R$ 5,605 para venda (acompanhe em tempo real).

O que aconteceu

Oscilação reflete "tarifaço" anunciado por Donald Trump. A definição pelas novas taxas para a importação aumenta os receios por alta da inflação e até mesmo uma recessão nos Estados Unidos.

Na véspera, o dólar registrou variação positiva de 0,27%. A alta foi guiada pelas expectativas ocasionadas com o anúncio do "tarifaço", que aconteceu simultaneamente com o fechamento do mercado no Brasil.

Dólar comercial, às 13h05

Compra: R$ 5,603

Venda: R$ 5,605

Dólar turismo, às 13h05

Compra: R$ 5,645

Venda: R$ 5,825

Bolsa de valores

Ibovespa abriu o dia em queda, mas tem oscilado bastante. Na esteira do movimento mundial, o principal índice do mercado acionário brasileiro apresentou variação negativa nos primeiros minutos do pregão, mas por volta das 11h40 subia 0,63%, com índice de mais de 132 pontos.

Às 12h11, a Bolsa de Valores caía 0,04%. O índice que chegou a superar 132 mil pontos registra 131.138,14 com volume em R$ 9,34 bilhões.

Os mercados globais recuam. Bolsas asiáticas e europeias registram fortes quedas nesta quinta-feira (3), refletindo o impacto das novas tarifas impostas pelos EUA. A China terá produtos taxados em 34%, enquanto a Europa enfrentará tarifas de 20%. Países asiáticos como Vietnã e Taiwan serão ainda mais afetados, com taxas de 46% e 32%, respectivamente. Na Ásia, os mercados fecharam em queda, e, por volta das 11h (horário de Brasília), a Bolsa da Suécia (OMXS30) recuava mais de 3,4%, enquanto os índices da Alemanha, França e Áustria caíam acima de 2%. O Euro Stoxx 50 operava em queda de 2,8%, refletindo a cautela dos investidores.