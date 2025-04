Exército israelense afirma que bombardeou posição de membro do Hezbollah no Líbano

O Exército israelense afirmou que lançou um bombardeio nesta quinta-feira (3) contra um membro do movimento xiita Hezbollah no sul do Líbano, após vários ataques nos últimos dias.

"A força aérea bombardeou há pouco um terrorista do Hezbollah que operava" na área de Alma Al Shab, no sul do Líbano, disse o Exército em um comunicado.

A agência oficial de notícias do Líbano (NNA) informou que uma pessoa ficou ferida em um ataque com drones israelenses contra um carro em um vilarejo próximo à fronteira com Israel.

Também foi reportado que duas pessoas ficaram feridas em Bint Jbeil, no sul do Líbano, por um ataque com drones israelenses que alcançou um carro.

Na última terça-feira, um ataque de Israel em Beirute matou um oficial do Hezbollah encarregado dos principais assuntos palestinos, o segundo ataque deste tipo desde o cessar-fogo de novembro entre Israel e o grupo militante libanês.

O Ministério da Saúde informou quatro mortos no ataque, incluindo uma mulher.

Israel e Hezbollah afirmaram separadamente que o ataque matou Hassan Bdair, que, de acordo com uma fonte próxima ao grupo apoiado pelo Irã, foi identificado como seu "vice-chefe do dossiê palestino".

