Jefferson obtém prisão domiciliar, mas continuará detido por outra decisão

O TRF-2 (Tribunal Federal da 2ª Região) deferiu um pedido da defesa para que o ex-deputado federal Roberto Jefferson (sem partido) cumpra prisão domiciliar, mas uma outra decisão fará com que ele siga detido no Rio.

O que aconteceu

Decisão que autoriza prisão domiciliar foi anunciada ontem. O habeas corpus foi concedido em função da "situação de extrema debilidade de Jefferson", de acordo com nota do TRF-2. Segundo texto, ele só fica impedido de acessar redes sociais e sair do estado do Rio, salvo por emergência médica comprovada.

Apesar do habeas corpus, Jefferson continuará preso. O fato de o ex-deputado ter prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal em outro caso impede que ele seja liberado com a decisão mais recente.

Relatório de junta médica baseou decisão. De acordo com o documento elaborado pelo grupo ligado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio, o quadro de saúde de Jefferson sofreu complicações ligadas ao ambiente hospitalar no qual ele se encontra.

Jefferson está internado em hospital particular desde julho de 2023. Ele foi levado no local após sofrer traumatismo craniano por conta de uma queda.

Laudo indicou que ex-deputado "não levanta mais da cama, chora a todo instante e tem alucinações". Obtido pela revista Veja em 2023, o documento informava ainda que Jefferson se encontrava deprimido e sem apetite — entre outros problemas.

Em outubro de 2022, ex-deputado atirou e lançou granadas contra agentes da Polícia Federal. À época, a equipe havia ido até o local prendê-lo, por conta de ofensas a autoridades e ataques às instituições democráticas após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais de 2022.