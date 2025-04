Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes, diz jornal

O Banco Master, vendido ao Banco de Brasília (BRB), contratou a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para representá-lo judicialmente, segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Desde que foi anunciado, o negócio entre as duas instituições tem gerado polêmica, já que há dúvidas sobre a sustentabilidade de longo prazo do Master e o BRB é um banco público.

Ao mesmo tempo, reforça a informação de que a gestão do Master procurou cercar-se de conexões com influência política.

Procurados, o Master e o escritório Barci de Moraes, no qual trabalham a mulher e dois filhos do ministro, não se pronunciaram.

Segundo o jornal O Globo, pessoas ligadas ao banco afirmaram que Viviane representa o Master em poucas ações.

O jornal também encontrou 30 processos com o nome de Viviane no STF, mas nenhum deles como representante do Master.

Segundo dados indexados pelo site Escavador, Viviane Barci de Moraes atua principalmente em processos de recuperações judiciais e falências, em São Paulo e Minas Gerais.

Alexandre de Moraes já participou de eventos patrocinados pelo Master. No ano passado, o ministro esteve no "1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias", realizado em Londres pelo Grupo Voto.

O Banco Master apoiou o evento e houve um debate entre Daniel Vorcaro, fundador da instituição e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair.

Moraes também esteve num jantar em Nova York da Brazil Conference, organizado pelo Lide e patrocinado pelo Master, em 2022.

As conexões políticas do Master, por sua vez, aparecem em diferentes frentes. Como mostrou o Estadão, o banco tinha um comitê executivo formado por ex-presidentes do Banco Central.

Segundo o colunista Lauro Jardim, também do jornal O Globo, contratou no ano passado o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega como consultor.

A ex-ministra chefe da secretaria de Governo no período Bolsonaro Flavia Peres (então Flavia Arruda) é casada com um dos sócios de Vorcaro, Augusto Lima.