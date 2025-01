Ações europeias sobem com discurso de Trump em Davos

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, impulsionadas pelo discurso do presidente Donald Trump no Fórum Econômico Mundial, em Davos, enquanto quedas em ações do setor de tecnologia atenuaram os ganhos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,44%, a 530,34 pontos, marcando seu sétimo dia consecutivo de ganhos -- sua mais longa sequência de alta em mais de um mês.

O índice de referência atingiu um pico intradiário histórico na quarta-feira.

O STOXX 600 teve um salto conforme o presidente Donald Trump fez um discurso, de forma remota, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Em seu pronunciamento, Trump pediu uma redução imediata dos juros e instou outras nações a adotarem medidas semelhantes.

Ele também disse que as empresas devem fabricar seus produtos nos EUA se quiserem evitar tarifas.

Limitando os ganhos, estavam as ações de tecnologia, que caíram 1,5%, lideradas por uma baixa de 4,4% no fornecedor de equipamentos de chips de computador ASML.

As ações de tecnologia haviam se valorizado na sessão anterior, estimuladas pelos planos gigantescos de gastos do presidente dos EUA, Donald Trump, para infraestrutura de inteligência artificial.

A ansiedade de investidores está aumentando à medida que a persistente retórica protecionista de Trump se aproxima, com uma promessa de impor tarifas sobre a União Europeia esperada para 1º de fevereiro.

O Banco Central Europeu se prepara para se reunir na próxima semana para decidir sobre as taxas de juros. Com um corte praticamente garantido, todos os olhos estarão voltados para os comentários do banco central.

"O BCE parece pronto para cortar seus juros na próxima semana e sinalizar que é provável que haja mais reduções", disse Jack Allen-Reynolds, economista-chefe adjunto para a zona do euro da Capital Economics.

"Além da próxima semana, o BCE parece estar pronto para continuar cortando em um ritmo lento e constante".

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,23%, a 8.565,20 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,74%, a 21.411,53 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,70%, a 7.892,61 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,72%, a 36.112,84 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,92%, a 11.991,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,23%, a 6.520,19 pontos.