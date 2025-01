Corpo de empresário morto após anestesia em SC será exumado

A Justiça de Santa Catarina aceitou o pedido da Polícia Civil para exumar o corpo de Ricardo Godoi, empresário morto após uma anestesia geral para tatuagem, e investigar a verdadeira causa de sua morte.

O que aconteceu

O corpo de Ricardo foi enterrado nesta terça-feira (21) sem passar por exame cadavérico. O empresário e influenciador morreu na segunda (20) após uma sedação em Itapema (SC) para realizar uma tatuagem nas costas.

Boletim de ocorrência não havia sido registrado. Segundo o delegado Aden Claus, a perícia não pôde ser feita porque nenhum familiar ou autoridade médica acionou os policiais. Polícia Civil teve conhecimento do caso por meio da repercussão nas redes sociais.

O pedido de exumação foi aceito pela Justiça nesta segunda-feira (21). Segundo a juíza Aline Vasty Ferrandin, o procedimento tem o própósito de esclarecer as circunstâncias da morte de Ricardo e apurar eventual prática criminosa.

Claus diz que informações ainda são ''contraditórias''. Ainda de acordo com o delegado, na certidão de óbito, o hospital informou que a morte teria sido uma parada cardíaca em decorrência do uso de anabolizantes. À polícia, esposa de Ricardo informou que a vítima não usava a substância há pelo menos cinco meses.

Já conversamos com o tatuador, e solicitamos ao hospital todo prontuário médico, os exames que foram realizados, os nomes de toda equipe técnica que participou desse procedimento e iremos ouvi-los ao longo da semana. Delegado Aden Claus

Entenda o caso

Ricardo, de 46 anos, iria fazer uma tatuagem nas costas. Na parte da manhã, o empresário publicou nas redes sociais que passaria por um procedimento cirúrgico que terminaria às 16h, mas morreu por volta das 12h.

A anestesia geral ocorreu no Hospital Dia Revitalite. Na sequência, a tatuagem começaria a ser feita na mesma clínica por uma equipe de três tatuadores. O UOL tenta contato com a unidade de saúde, o espaço segue aberto para manifestação.

Ricardo, no entanto, teria tido um problema cardiorrespiratório logo após a sedação. Segundo relatou o tatuador, que preferiu não ser identificado, um cardiologista foi chamado durante as complicações e tentou reanimar o paciente, mas ele não sobreviveu.

Familiares teriam ficado sem explicação sobre a causa da morte do empresário. ''A história está muito mal contada e estão tentando esconder o que realmente aconteceu nesse procedimento. O anestesista não deu nenhuma satisfação'', relata Ricardo Portes, amigo da vítima. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso.

O que diz a defesa do tatuador

Ao UOL, defesa do tatuador afirmou que exames de sangue foram feitos e aprovados previamente. ''Contratamos um hospital particular com toda equipe, equipamentos e drogas anestésicas necessárias para a segurança do procedimento. Contratamos também um médico com especialização em anestesiologia e experiência em intubação, que teve sua documentação aprovada pelo hospital'', afirmou.

Segundo ele, Ricardo assinou o termo de consentimento de risco. Ele ainda explicou que o procedimento, que é regulamentado pelo CRM (Conselho Regional de Medicina), é feito quando o cliente prefere não sentir dor e quer fazer a tatuagem em uma única sessão.

O studio de tatuagem lamenta profundamente o falecimento do Ricardo, que além de cliente era um grande amigo do proprietário do Studio. Defesa em nota

Quem era o empresário?

Ricardo era vendedor e comprador de veículos de luxo. Além disso, ele era casado e deixa quatro filhos. O velório da vítima teve início às 11h desta terça e o sepultamento deve ocorrer por volta das 17h, conforme informações divulgadas pela família.

Nas redes sociais, a vítima tinha mais de 200 mil seguidores. Ele costumava publicar fotos de carros exóticos que importava para o Brasil para vender. ''Meu objetivo é trazer os carros mais exclusivos do mundo inteiro. Quero emocionar os apaixonados por automóveis, apresentar modelos que nunca foram vistos em solo nacional'', dizia.