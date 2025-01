Atacado por trumpistas, Moraes enfeita gabinete com Constituição dos EUA

Alvo de ataques e críticas de trumpistas e bolsonaristas, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), tem emolduradas em seu gabinete réplicas de documentos históricos dos EUA, como a Constituição e a proclamação da Independência.

O que aconteceu

Quadros ficam na entrada do gabinete do ministro, na sede do STF. Quem chega ao local se depara com um quadro com a réplica da Declaração de Independência dos EUA, de 1776.

Réplica da Declaração de Independência dos EUA no gabinete de Moraes Imagem: UOL

Ao lado, há uma réplica da Constituição americana, de 1787. O terceiro quadro na parede é uma réplica do registro da reunião do Congresso americano que declarou a entrada em vigor da Constituição do país, em 4 de março de 1789. Esta é a Constituição que é cumprida até hoje.

Réplica da sessão do Congresso dos EUA que instituiu a Constituição do país Imagem: UOL

Na parede do outro lado da sala, há um quadro com uma réplica da Magna Carta, de 1215. O documento histórico, assinado na Inglaterra, é considerado um marco dos direitos humanos, pois limitou os poderes do rei inglês da época e estabeleceu alguns direitos individuais para os cidadãos.

Réplica da Magna Carta, no gabinete de Moraes Imagem: UOL

Documentos ficam na recepção do gabinete. No espaço, ainda há sofás e um balcão onde os servidores do gabinete atendem as pessoas que vão ao local.

No STF, cada ministro pode escolher como decorar seu gabinete. No caso de Moraes, os quadros foram colocados lá desde que ele assumiu uma cadeira na Corte, em 2017.

Passaporte diplomático e bolsonaristas

Com a posse de Donald Trump, apoiadores de Bolsonaro esperam que Moraes perca o visto para os EUA. Ministros do Supremo têm o direito ao passaporte diplomático. Até o momento, porém, não há nenhum indicativo concreto de que os EUA vão cassar o visto do ministro.

Bolsonaristas também esperam que o novo presidente americano possa influenciar em processos conduzidos por Moraes. Ele é o responsável pelas investigações que atingem o ex-presidente e seus aliados, mas a possibilidade de o novo governo americano afetar o andamento dos casos no Supremo é considerada remota por integrantes da Corte.

Moraes se tornou algoz do bolsonarismo e criticado por decisões consideradas duras. Como mostrou o UOL, o X derrubou até setembro do ano passado cerca de 223 contas por ordens do ministro em processos do STF e do TSE (no período em que ele presidiu a Corte eleitoral).

Decisões foram criticadas por especialistas por serem consideradas genéricas e uma forma de censura prévia. Em um dos casos ocorrido no ano passado, o Google viu falta de fundamentação e risco de censura prévia em decisão de remover um perfil do YouTube, mas cumpriu a determinação.