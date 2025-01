'Prisômetro': Nunes quer painel com número de prisões em SP e aguarda aval

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta terça-feira (21) que vai manter o "prisômetro", painel que vai mostrar, no centro da capital, o número de detenções feita pelo programa Smart Sampa.

O que aconteceu

Nunes disse ao UOL que aguarda autorização do comitê que regula colocações e melhorias no centro. Inicialmente, a agenda do prefeito previa o anúncio da ferramenta para esta terça (21), porém foi adiado. O nome "prisômetro" faz alusão ao "impostômetro" que contabiliza impostos, taxas e contribuições pagas ao poder público.

O Smart Sampa, que faz o monitoramento e reconhecimento facial, virou uma das vitrines de Nunes. O programa recebeu críticas por parte de especialistas que apontaram problemas de discriminação no reconhecimento facial.

"Temos que fazer com que os bandidos temam a Guarda Civil Metropolitana", disse o prefeito. "Críticas virão, mas não nos preocupamos com a crítica pela crítica, nos preocupamos com críticas construtivas", comentou, durante evento da Guarda Civil Metropolitana na manhã de hoje.

"Divulgar esse tipo de número não traz muita informação", comenta especialista em segurança pública. "Número de prisões em relação ao quê? Qual o tipo de crime que está sendo prevenido? Qual o tipo de criminoso que está sendo preso?", questiona Rafael Alcadipani, professor da FGV e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Mais guardas civis nas ruas

Nunes participou da cerimônia de formatura de 500 novos agentes da Guarda Civil Metropolitana. O secretário de Segurança Urbana da capital, Orlando Morando, e o vice-prefeito, coronel Ricardo Mello Araújo (PL), também compareceram ao evento.

Discursos de autoridades exaltaram ostensividade da guarda, embora essa não seja a principal tarefa do grupo. "A partir de hoje, criminosos terão mais medo da Guarda Civil Metropolitana", afirmou o prefeito. "Que chore a mãe de um criminoso e não a mãe de vocês", disse Morando. "Sejam temidos pelos criminosos", discurso Mello Araújo, que foi comandante da Rota.

GCM não deveria ter força de prisão, mas de regulação urbana, afirma pesquisador. "Ela deveria cuidar de ordenamento urbano e não faz isso tão bem. Acredito que esse tipo de estratégia de marketing seja muito negativa para a segurança pública porque mostra uma visão pouco focada em resolver os problemas sérios de segurança pública que a cidade tem."

Formação de novos guardas foi anunciada como ação prioritária da gestão, em cumprimento ao plano de metas da Secretaria de Segurança Urbana. Segundo a prefeitura, desde 2023, a GCM de São Paulo formou 2.000 novos agentes. A corporação tem 7.399 profissionais.