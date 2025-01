Chefe do Estado-Maior israelense renuncia devido a 'fracasso de 7 de outubro'

O chefe do Estado-Maior israelense, general Herzi Halevi, renunciou ao cargo nesta terça-feira (21) por sua responsabilidade no "fracasso" de 7 de outubro de 2023, quando os comandos do Hamas lançaram um ataque surpresa ao sul de Israel.

"Reconhecendo minha responsabilidade pelo fracasso do Exército em 7 de outubro, e em um momento em que as Forças Aramadas têm sucessos significativos em todas as frentes e um novo acordo de libertação de reféns está em andamento, peço para ser dispensado de minhas funções em 6 de março de 2025", disse Halevi na carta.

Halevi, de 57 anos, estava nessa função desde dezembro de 2022.

O general explicou que "durante 40 anos", a missão de proteger o Estado de Israel foi "a missão da [sua] vida".

Entretanto, "na manhã de 7 de outubro, o Exército, sob meu comando, falhou em sua missão de proteger os cidadãos israelenses", acrescentou.

"Minha responsabilidade por esse tremendo fracasso me acompanha todos os dias e me acompanhará por toda a minha vida", enfatizou o general.

O Exército também anunciou a demissão do chefe do comando militar da região sul, responsável entre outros pela Faixa de Gaza, o general Yaron Finkelman.

A única demissão de um oficial de auto escalão do Exército israelense após 7 de outubro de 2023 foi a do general Aaron Haliva, chefe do serviço de inteligência, que renunciou em abril de 2024.

mib-dcp/avl/mb/dd/yr/dd

© Agence France-Presse