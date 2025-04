Grupos indígenas se reúnem em Brasília para reivindicar direito à terra

Por Manuela Andreoni, Ricardo Brito e Lais Morais

BRASÍLIA, 10 Abr (Reuters) - Milhares de indígenas de todo país estão reunidos em Brasília nesta semana para pedir a proteção de seus direitos à terra, em protesto contra legislação que pode impossibilitar que algumas comunidades recuperem o território que foram forçadas a deixar.

Disputas sobre a lei do marco temporal, apoiada pelo poderoso lobby agrícola, têm fomentado protestos de grupos indígenas que dizem que ela viola seus direitos a terras ancestrais reconhecidas na Constituição de 1988.

A questão está agora nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que há um ano criou processo de conciliação para que representantes dos grupos indígenas e do setor agrícola encontrem um consenso.

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), que está contestando a lei no tribunal, deixou a conciliação criada pelo STF, argumentando que sua existência desrespeita os direitos constitucionais das comunidades nativas do país.

"O que temos lá é uma tentativa de desrespeitar os direitos indígenas de várias maneiras", disse Maurício Terena, advogado da APIB, depois de sair de uma reunião com Gilmar Mendes na terça-feira.

Os líderes indígenas pediram a Mendes que dissolva o processo conciliatório e permita que o restante do tribunal decida se a lei de 2023 é constitucional. Mas, nesta semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), divulgaram cartas pedindo a Mendes que mantenha a conciliação aberta.

Em um comunicado, o gabinete do ministro informou que "a conciliação não retirará nenhuma proteção aos povos indígenas", mas não esclareceu se ela permaneceria aberta.

Uma fonte graduada do Supremo Tribunal Federal disse, sob condição de anonimato, que muitos grupos indígenas não representados pelos manifestantes aceitaram as discussões da conciliação, incluindo propostas para organizar e permitir mais atividades econômicas em suas terras.

Em um ato em Brasília nesta semana, os manifestantes indígenas carregaram uma réplica da estátua da Justiça com os olhos vendados em frente ao STF, acrescentando um cocar indígena.

Os manifestantes carregavam cartazes criticando o marco temporal e a violência contra as comunidades indígenas que, segundo eles, a legislação tem alimentado.

No Mato Grosso do Sul, por exemplo, um confronto entre fazendeiros e membros do grupo Guarani Kaiowá deixou vários mortos nos últimos anos.

O grupo, que foi expulso de suas terras na década de 1950, vem pedindo que o governo demarque suas terras à medida que tenta reocupá-las. Mas durante as muitas décadas em que os Guarani Kaiowá foram forçados a permanecer fora, várias fazendas foram estabelecidas na região, preparando o cenário para confrontos violentos.

"A situação pela qual estamos passando é de massacre, assassinato, mineração e extração ilegal de madeira", disse Norivaldo Mendes, líder do povo Guarani Kaiowá que participou do protesto. "Precisamos de nossa demarcação para garantir nossas vidas, para garantir o futuro de nossos filhos."

(Reportagem de Manuela Andreoni em São Paulo, Ricardo Brito, Lais Morais e Augusta Lunardi em Brasília)