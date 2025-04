Grupo italiano Prada anuncia compra da sua rival Versace por € 1,25 bilhão

A marca de moda italiana Prada anunciou, nesta quinta-feira (10), que chegou a um acordo definitivo com o grupo americano Capri Holdings para adquirir 100% da sua rival Versace por 1,25 bilhão de euros (8,36 bilhões de reais, na cotação atual).

A fusão das duas marcas lendárias criará um grupo italiano de luxo com receitas de mais de 6 bilhões de euros (40,1 bilhões de reais), permitindo-lhe competir com outros gigantes do setor, como as francesas LVMH e Kering.

"Estamos muito felizes em receber a Versace no grupo Prada e construir um novo capítulo para uma marca com a qual compartilhamos um forte compromisso com a criatividade, o artesanato e o legado", disse o presidente e CEO da Versace, Patrizio Bertelli, em um comunicado.

Este acordo vai contra a tendência dos últimos anos, que viu grandes nomes da moda italiana, como Gucci, Fendi e Bottega Veneta, passarem para as mãos de seus concorrentes franceses.

O futuro grupo italiano ainda está longe do tamanho dos conglomerados franceses: as receitas da LVMH chegaram a quase 85 bilhões de euros em 2024 (549 bilhões de reais na cotação da época) e as da Kering a 17 bilhões de euros (109,8 bilhões de reais na mesma cotação).

A Capri Holdings, que adquiriu a Versace em 2018 por 1,83 bilhão de euros (8,1 bilhões de reais, em valores da época), teve que aceitar um corte acentuado de preços, em meio a um contexto econômico instável devido à crise no setor de luxo e ao aumento das tarifas dos Estados Unidos.

Naquela época, a marca de moda era de propriedade da família (80%) e do fundo americano BlackRock (20%).

- Estilos opostos -

O Financial Times informou que a meta inicial da transação era de cerca de 1,6 bilhão de dólares (9,6 bilhões de reais, na cotação atual), mas foi negociada para baixo nos últimos dias.

Após meses de negociações, os conselhos de administração da Prada e da Capri Holdings aprovaram a transação, que deverá ser concluída no segundo semestre de 2025.

Fundada em 1978 pelo designer Gianni Versace e seu irmão Santo, a Versace é um ícone da moda italiana, conhecida por seu estilo ostentoso.

Em um movimento que já sugeria a aquisição anunciada nesta quinta-feira, a Versace contratou em março como seu novo diretor criativo Dario Vitale, procedente da Miu Miu, a marca jovem da Prada.

Vitale assumiu o lugar de Donatella Versace, que foi catapultada para o comando da direção criativa da marca em 1997, após o assassinato de seu irmão Gianni.

Vitale foi promovido a diretor de design da Miu Miu em 2023 e, durante sua gestão, a irmã mais nova da marca Prada alcançou resultados recordes.

O designer poderia aplicar a mesma estratégia à Versace, cujo volume de negócios caiu 6,3%, para 1,03 bilhão de dólares no ano fiscal de 2024 (cerca de 6 bilhões de reais em valores da época).

Desde que a Capri Holdings adquiriu a marca, a aura da Versace perdeu prestígio, assim como suas vendas.

Embora seus estilos sejam opostos, com a exuberância barroca da Versace em contraste com o minimalismo sofisticado da Prada, a união dessas duas marcas icônicas pode render resultados positivos.

"A Prada será capaz de ressuscitar uma marca que estava morrendo e dar a ela uma nova vida, uma nova luz", previu o consultor de design Antonio Bandini Conti à AFP.

© Agence France-Presse