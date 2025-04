Trabalhadores LGBTQ+ do Reino Unido ainda se sentem pressionados a "serem menos gays", diz relatório

Por Sam Tabahriti

LONDRES (Reuters) - Os profissionais LGBTQ+ do Reino Unido ainda se sentem pressionados a minimizar sua identidade no trabalho, com alguns mudando sua aparência, voz ou comportamento para evitar a discriminação ou para serem levados a sério, afirmou um novo relatório nesta quinta-feira.

A Pride in Leadership, uma rede de líderes empresariais LGBTQ+, pediu direitos mais fortes para proteger os membros da comunidade e instou as empresas a fazerem mais para acabar com a homofobia e a transfobia disfarçadas de "brincadeiras".

A organização sem fins lucrativos, que conversou com 1.000 profissionais LGBTQ+ entre junho e novembro do ano passado em seu primeiro relatório desse tipo, disse que 85% dos entrevistados encontraram obstáculos na carreira devido à sua identidade.

A pesquisa revelou que 34% dos entrevistados disseram que sua identidade afetou negativamente sua formação anterior, com alguns ainda sentindo que precisam "ser menos gays" depois de terem sido incentivados a reprimir sua sexualidade quando eram mais jovens.

Mais da metade afirmou que isso influenciou suas escolhas profissionais, levando-os a evitar determinados setores ou funções devido ao medo de discriminação ou falta de apoio.

"Essa pesquisa reflete o que tenho visto como líder gay", disse Matt Haworth, cofundador da Pride in Leadership. "Desde a homofobia em reuniões até ser convidado para missões comerciais em um país onde eu poderia ser condenado à morte apenas por ser eu mesmo... o campo de jogo está longe de ser nivelado."

"Todos merecem uma chance justa de ter sucesso - independentemente de quem amam ou como se identificam", acrescentou Haworth.

Dados oficiais do Censo de 2021 mostraram que cerca de 1,5 milhão de pessoas na Inglaterra e no País de Gales se identificaram como gays, lésbicas, bissexuais ou com outra orientação sexual.