Homem é condenado a 33 anos de prisão por morte de argentina em Búzios

Carlos José de França foi condenado a 33 anos de prisão pela morte da argentina Florencia Araguren, esfaqueada em dezembro de 2023 em Armação dos Búzios, na região dos Lagos do Rio.

O que aconteceu

A sentença foi dada por júri popular e lida pelo juiz Danilo Marques Borges. O julgamento começou ontem às 11h40 e foi finalizado às 23h, na mesma cidade onde o crime ocorreu.

O réu foi condenado por homicídio duplamente qualificado. Segundo o Tribunal de Justiça, o assassinato ocorreu por meio cruel, com grande quantidade de golpes de faca, e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi atingida pelas costas.

Juiz chamou motivação de ''doentia, sociopata e ignóbil''. Segundo ele, Carlos não conhecia a vítima, não teve qualquer conflito com ela, ''simplesmente deixou sua família em casa e saiu para saciar sua volúpia homicida''.

Reincidência criminal foi levada em consideração na pena. Na sentença, o juiz afirmou que a conduta social do acusado é ''desajustada'', com diversas passagens pelo sistema de justiça criminal e condenações.

Carlos deve pagar ainda R$ 50 mil por danos morais à vítima. O dinheiro será recebido pelos herdeiros da argentina. Além disso, foi determinado que ele arque com as custas processuais.

A defesa do acusado pediu pela absolvição ao negar a autoria do crime. Após a sentença, o advogado Luciano Gomes recorreu da decisão. O UOL tenta contato com ele - o espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Florencia estava acompanhada do cachorro de estimação quando foi morta Imagem: Reprodução/Facebook

Florencia, 31, estava fazendo uma trilha em direção à praia de José Gonçalves com o cachorro no momento do crime. O animal, que permaneceu com a tutora, começou a latir, o que atraiu a atenção dos vizinhos, conforme relatado pelo programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, na épcoca.

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima às 7h05 caminhando com o seu cachorro, em uma estrada no bairro José Gonçalves. Cerca de 23 minutos depois, um homem é visto passando pelo mesmo local de bicicleta.

Carlos atingiu a argentina com 18 facadas nas costas, apontou o laudo. O exame mostrou ainda que ela entrou em luta corporal com ele. As lesões, no entanto, provocaram hemorragia externa, o que levou a morte da estrangeira.

A Polícia Militar foi ao local do crime e começou as buscas, resultando na prisão de Carlos. Quando o homem foi levado para perto do cachorro, o animal reagiu, tentando atacá-lo. O corpo da vítima foi encontrado após uma denúncia anônima.

Ela estava morando em Búzios há um dia. ''Florencia estava em Búzios há um dia, como dito por sua irmã, com muita 'gana de viver na praia', mas foi morta na manhã seguinte à sua chegada, de forma violenta, brutal e cruel'', descreveu a sentença.