Prefeito alvo da PF propôs 'Burj Khalifa' de Sorocaba e Ozempic para todos

A Polícia Federal faz nesta manhã uma operação em 12 cidades contra um grupo suspeito de desviar recursos públicos da Saúde de Sorocaba, no interior de São Paulo. Um dos alvos é o prefeito, Rodrigo Manga (Republicanos), conhecido como "prefeito tiktoker".

Viralizou nas redes sociais

Rodrigo Maganhato nasceu em janeiro de 1980 em Sorocaba. Ele ficou conhecido pela alcunha de Rodrigo Manga. Ele é casado com Sirlange Frate desde 2010 e missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus. Seu partido é o Republicanos.

Já foi vereador e está no segundo mandato como prefeito. Manga foi eleito vereador da cidade de Sorocaba em 2012, e reeleito em 2016. Em 2020, se lançou à Prefeitura, foi eleito, e depois reeleito no pleito de 2024 com 73,75% dos votos, segundo o TSE.

Ganhou fama de "prefeito tiktoker". Formado em marketing, Manga aposta em estratégias da sua formação para impulsionar suas redes sociais. Sempre por dentro das trends, ele já viralizou algumas vezes no TikTok, onde soma mais de três milhões de seguidores.

Ex-dependente químico. Em 2023, ele lançou o livro "Governe sua vida e transforme o mundo", escrito pelo ghost writer Eduardo Bortolossi, em que conta sobre seu processo com a dependência química. Os fatos aconteceram antes dele se lançar na carreira política, quando trabalhava com varejo automotivo.

Comecei experimentando maconha, depois fui para a cocaína e terminei no crack. Foi quando cheguei a gastar todo valor da venda dos carros que ganhava em drogas.

Rodrigo Manga, em livro

Planos e propostas

Burj Khalifa de Sorocaba. No ano passado, Manga anunciou planos de construir o maior prédio do mundo no centro da cidade. A ideia é a construção de um arranha-céu com 170 andares. A ideia é revitalizar a região central e atrair turistas. A inspiração seria o Burj Khalifa, de Dubai.

Ozempic para todos. Inspirado pelo prefeito do Rio Eduardo Paes, Manga anunciou recentemente o desejo de incorporar o Ozempic no programa de emagrecimento da rede pública da cidade. A caneta estaria disponível para quem se inscrevesse no programa municipal Emagrecer Certo.

Guarda-chuva grátis e carregador de celular público. Em sua gestão, alguns dos projetos implementados que mais repercutiram foram a distribuição de guarda-chuvas comunitários, a instalação de carregadores públicos de celular e patinetes elétricos espalhados pela cidade.

"Livre trânsito" com os EUA. Em janeiro, Manga assinou um decreto de livre trânsito entre a cidade, que fica no interior de São Paulo, e os Estados Unidos. O texto estabelece diretrizes para fomentar e estabelecer parcerias estratégicas com estados, municípios, entidades públicas e privadas dos EUA. No entanto, o visto para brasileiros que desejam ingressar no território continua sendo obrigatório.

Opção da direita para o Planalto. Manga publicou na semana passada um vídeo em que anunciava sua pré-candidatura à Presidência da República. "Chega, não serei mais prefeito" era o título do vídeo. Foi uma mudança, já que ele surgia como postulante ao governo de São Paulo, se Tarcísio deixar o posto em 2026 para disputar a Presidência.