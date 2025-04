Presidente do Fed de Dallas diz que BC deve evitar que tarifas promovam inflação persistente

(Reuters) - Tarifas mais altas do que o esperado "muito provavelmente" aumentarão o desemprego e a inflação, disse a presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, nesta quinta-feira, em comentários que deixaram claro que sua preocupação mais imediata é manter a inflação e as expectativas de inflação sob controle.

"Para atingir de forma sustentável ambas as metas de nosso duplo mandato, será importante evitar que qualquer aumento de preços relacionado a tarifas promova uma inflação mais persistente", disse Logan em comentários para um evento do Instituto Peterson de Economia Internacional.

"Por enquanto, acredito que a postura da política monetária está bem posicionada."

Logan não abordou a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira, de reduzir temporariamente a maior parte das tarifas que ele havia anunciado apenas uma semana antes, embora ela tenha feito um aceno para os preços "voláteis" dos mercados, à medida que os investidores digerem as implicações econômicas das políticas do governo.

O texto de seu discurso foi finalizado antes que os dados desta quinta-feira mostrassem que os preços ao consumidor subiram 2,4% no mês passado em comparação com o ano anterior - abaixo do esperado - mas não está claro se esses números teriam lhe dado muito conforto, pois provavelmente capturaram apenas uma pequena parte do impacto das novas tarifas.

"A persistência do efeito sobre a inflação dependerá da velocidade com que as empresas repassam os aumentos de custos e se as expectativas de inflação de longo prazo permanecem bem ancoradas", disse Logan, observando que, quando as expectativas de inflação mais alta se consolidam, leva mais tempo para derrubar a inflação, o mercado de trabalho fica mais fraco e as cicatrizes econômicas são mais profundas.

"Uma aceleração sustentada da inflação poderia levar as famílias e as empresas a esperar novos aumentos de preços, especialmente após a inflação persistentemente elevada nos últimos anos."

(Por Ann Saphir)