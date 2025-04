Sakamoto: Divórcio entre papai EUA e mamãe China deixará mundo mais pobre

A escalada na guerra comercial entre Estados Unidos e China afeta o mundo inteiro e pode levar a uma recessão global, analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News hoje.

Após aumentos seguidos nas tarifas sobre produtos importados da China, Trump sinalizou uma trégua e acenou com um possível acordo com o país asiático. O presidente dos EUA ainda elogiou Xi Jinping, chamando o líder chinês de "uma das pessoas mais inteligentes do mundo".

A prova de que Trump perdeu esta batalha é a bajulação barata em torno de Xi Jinping. O líder chinês é racional e tem paciência; não se dobrará por isso. Xi Jinping mostrou que não tem pressa, mas a guerra comercial pode gerar um impacto econômico levando à recessão global, mesmo que os EUA tenham abaixado a tarifa para o mundo inteiro menos a China. O mundo depende da China e dos EUA.

É bom papai EUA e mamãe China encontrarem uma forma de se organizarem e fazerem as pazes. Caso contrário, a família inteira, que somos nós, sofreremos com esse divórcio. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto alertou para os efeitos devastadores para a economia mundial caso a relação entre EUA e China caminhe para uma ruptura.

Trump sofreu pressão de todos os lados, muito do mercado e de grandes empresários que o apoiaram, como Elon Musk. Houve também muita pressão internacional e do consumidor norte-americano, que está com medo do processo inflacionário. Os títulos do Tesouro americano, um conhecido porto seguro, caíram no longo prazo.

A política adotada por Trump não faz sentido para boa parte das pessoas que comem com garfo e faca e não rasgam dinheiro. É baseada em premissas totalmente equivocadas.

É compreensível que Trump queira reindustrializar determinados setores do país que perderam postos de trabalho para a Ásia durante o processo de globalização comandado pelos próprios EUA. Esse cavalo de pau, porém, só trará mais recessão, pobreza e dificuldade econômica para todo o mundo, principalmente para os aliados dele. Diante dessa pressão doméstica e de o mundo inteiro se voltar contra os EUA, Trump abriu mão. A União Europeia também aliviou e suspendeu as tarifas por 90 dias.

O problema é que a principal questão continua posta na mesa: a relação com a China. Ao que tudo indica, se as coisas não mudarem, está se desenhando um grande divórcio das economias chinesa e norte-americana. São como dois entes de uma mesma família com uma vida umbilicalmente ligada e no qual cada um vai para um lado repentinamente, gerando uma série de problemas econômicos e sociais. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Trump suplica por acordo com Xi Jinping após tarifa insustentável

Donald Trump se deu conta de que tomou medidas impraticáveis contra a China e agora implora por um acordo com Xi Jinping, afirmou o colunista Josias de Souza.

Trump tem interesse em negociar, deixou isso muito claro e está acenando por esse acordo. Para entender o que representa a movimentação dele até aqui, é preciso dar ouvidos ao Elon Musk. Embora seja um troglodita como Trump do ponto de vista ideológico e político, ele ainda não rasga dinheiro.

Na prática, Musk classificou Trump como um idiota. Ele reforçou essa percepção ao aumentar as tarifas contra a China para 125%. Isso significa formalmente bloquear o acesso de produtos chineses aos EUA. Isso é uma tarifa impraticável.

Trump exibe um comportamento classificado por seu 'menino de ouro' Elon Musk como de gente mais burra do que um saco de tijolos. Ele sabe que sua política é insustentável, assim como essa tarifa imposta à China. Isso leva a um preço muito alto ao consumidor e às empresas americanas.

Os EUA têm uma certa dependência da China e isso não se modifica do dia para a noite. Trump está suplicando por esse acordo com Xi Jinping. Josias de Souza, colunista do UOL

Assista ao comentário na íntegra:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: