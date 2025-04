Amanda Klein: Xi Jinping tira Trump da armadilha criada por ele mesmo

O presidente da China, Xi Jinping, ofereceu a Donald Trump tudo o que ele precisava para sair da armadilha criada por ele mesmo para a economia dos Estados Unidos, analisou Amanda Klein, apresentadora do Mercado Aberto, na edição de hoje do programa do Canal UOL.

Para quem gosta de fortes emoções, nada como viver sobre os desígnios de Donald Trump, o senhor do destino de toda a humanidade. Saímos do cataclisma das tarifas exorbitantes que chegavam a 50% para alguns países asiáticos para uma pechincha, um desconto, de apenas 10% por 90 dias para todos os outros países do mundo, exceto a China, que é classificada por Trump como uma grande vilã, a malvada da história, porque decidiu retaliar aos americanos e não ligou para Donald Trump para tentar negociar.

Na verdade, esse estilo duro, firme de Xi Jinping, a decisão dele de ser beligerante também de retaliar, ofereceu a Trump a saída que ele precisava para a armadilha que ele mesmo criou para a economia americana.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL ressaltou que o presidente norte-americano começou a sofrer pressões internas sob o risco de uma resseção norte-americana.

O jargão do mercado em inglês chama-se off-ramp. Ele precisava recuar, e por quê? Porque os mercados americanos afundaram. Porque havia uma cisão, uma fissura interna na equipe do próprio Trump com críticas públicas. O Elon Musk estava chamando o pai das tarifas, o Peter Navarro, de estúpido, de imbecil.

E porque vozes de Wall Street, investidores, empresários não paravam de ligar para a Casa Branca, estavam sim surgindo publicamente dizendo que os Estados Unidos caminhavam para uma recessão e para um cenário de maior inflação.

Agora sem o alerta vermelho mesmo para Donald Trump desistir e perder esse primeiro round de aumento de tarifas, porque sim, ele ainda acredita piamente que as tarifas são a rota para reindustrializar os Estados Unidos.

Amanda Klein

Klein concluiu sua análise afirmando que Donald Trump não teve saída no duelo comercial com a China devido a deterioração do mercado norte-americano.

Mas a senha para ele desistir partiu da deterioração do mercado de títulos americanos, que são um porto seguro para investidores do mundo inteiro, uma dívida de quase risco zero.

Quando ele viu a chance, a venda maciça desses títulos, que alguns rumores no mercado financeiro dão conta de que pode ter partido até da China, que é uma das maiores detentoras dos treasuries americanos, quando ele viu essa espinha dorsal prestes a quebrar, ele sabia que era a hora de desistir sob o risco, sob pena, de mais dor ainda para a economia americana e da sua própria sobrevivência política.

Amanda Klein

