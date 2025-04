Em São Caetano do Sul, duas jovens morrem atropeladas em faixa de pedestres

Duas jovens de 18 anos morreram atropeladas na noite dessa quarta-feira, 9, enquanto atravessavam a Avenida Goiás, em São Caetano do Sul, região do ABC paulista, na faixa de pedestres. O impacto da batida foi tão forte que a frente do veículo ficou totalmente destruída.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, o motorista do carro dirigia em alta velocidade e foi preso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Estado. Policiais militares foram acionados e, no local da ocorrência, encontraram as vítimas já sem vida.

"A Polícia Civil obteve imagens de câmeras de monitoramento que indicam que o autor dirigia em alta velocidade", disse a SSP.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), que resultou negativo. Ele foi encaminhado à delegacia da cidade, onde está sendo ouvido.

Outro atropelamento na faixa de pedestres

Na última segunda-feira, 7, uma idosa de 78 anos foi atropelada por um ônibus enquanto atravessava a rua numa faixa de pedestres em Cajamar, na Grande São Paulo. Ela sobreviveu, mas precisou amputar as duas pernas. O semáforo estava aberto para os carros, segundo a polícia.

O motorista do coletivo foi preso e vai responder por lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor, que pode ser punido com até dois anos de prisão.

Na delegacia, ele contou que não viu a mulher, que estava num ponto cego para o ônibus. Ao perceber a colisão, o rapaz prestou o socorro possível.