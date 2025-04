Preço do Master deve recuar com ajuste de "perímetro" da transação, diz presidente do BRB

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco de Brasília ainda está conduzindo análises sobre o Banco Master e o preço da compra de ativos da instituição ainda não foi definido mas deve recuar em relação aos indicativos dados pelo grupo brasiliense anteriormente, afirmou o presidente do BRB nesta quinta-feira.

"A diligência neste momento está concentrada na carteira de crédito...sim, é provável que o perímetro da transação que virá exclua bem mais que os R$23 bilhões que divulgamos em conversas com a imprensa", disse Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, em conferência após a divulgação de resultados de quarto trimestre do BRB.

"Somente as operações de crédito que estejam alinhadas aos objetivos do novo conglomerado vão ser consideradas como perímetro para o negócio a ser analisado pelo Banco Central", acrescentou.

Na semana passada, Costa afirmou em entrevista à Reuters que o acordo anunciado pelo banco controlado pelo governo do Distrito Federal vai envolver a compra dos ativos mais saudáveis e estrategicamente relevantes do Master para o BRB e que ocorreu após o que Costa chamou de meses de negociações.

Na ocasião, Costa afirmou que o processo de diligência eventualmente poderia reduzir o preço negociado de R$2 bilhões, a ser pago em até seis anos.

Nesta quinta-feira, Costa disse que as operações do Master que interessam ao BRB são as que lidam com segmentos de médias e grandes empresas, cartão de crédito consignado e serviços de câmbio.

"Portanto, os ativos que não tenham garantias ou perfil de risco alinhados aos do BRB não farão parte", acrescentou o presidente do banco.

Questionado se as fatias do Master em empresas como a Oncoclíncas poderiam fazer parte da transação com o BRB, Costa afirmou que "nenhuma participação em nenhuma empresa que não esteja na atividade bancária faz parte dessa transação".

(Por Alberto Alerigi Jr.)