Presidente do Fed de Kansas City diz que manterá foco na inflação à luz de riscos tarifários

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Kansas City, Jeff Schmid, disse nesta quinta-feira que permanecerá "totalmente focado" na inflação e no risco de que as novas tarifas de importação dos Estados Unidos possam elevar os preços e alimentar o aumento das expectativas de inflação do público.

"Pretendo manter meus olhos bem focados nas perspectivas para a inflação", disse Schmid em comentários a um grupo financeiro em Kansas City. Em sua fala, ele reconheceu o que vê como uma chance crescente de que o banco central dos EUA tenha que pesar as preocupações com a inflação em relação aos riscos para o mercado de trabalho e o crescimento econômico.

"Parece que observamos um aumento acentuado nos riscos de alta em relação à inflação, juntamente com riscos elevados de baixa para as perspectivas de emprego e crescimento", disse ele. "Com a probabilidade de novas pressões sobre os preços, não estou disposto a correr riscos quando se trata de manter a credibilidade do Fed em relação à inflação."

Embora as tarifas, em teoria, possam ter apenas um impacto único sobre os preços, em oposição a um efeito mais persistente sobre a inflação ou sobre o ritmo anual de aumento dos preços, "eu hesitaria em me consolar muito com a teoria nesse ambiente", disse ele.

"Dada a experiência recente com a inflação alta, estou preocupado que qualquer novo salto nos preços possa elevar ainda mais as expectativas de inflação."

Os comentários preparados por Schmid estão entre os primeiros de uma autoridade do Fed desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou na quarta-feira uma pausa de 90 dias em algumas das tarifas impostas aos parceiros comerciais dos EUA, depois que sinais de estresse começaram a surgir nos mercados de crédito e de títulos.

Embora o anúncio de Trump tenha aliviado a queda acentuada dos preços das ações, ele deixou em vigor outras taxas, incluindo as impostas à China, ao México e ao Canadá, que levaram as autoridades do Fed a começar a mudar suas perspectivas e a aumentar a possibilidade de que as duas metas do banco central de inflação estável e baixo desemprego possam entrar em conflito.

Em seus comentários preparados, Schmid não mencionou a divulgação, nesta quinta-feira, dos dados do Índice de Preços ao Consumidor de março, que mostraram uma desaceleração inesperada no ritmo da inflação anual e uma pequena queda mensal nos preços.