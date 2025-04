Charles III e Camilla visitam o túmulo de Dante, pai da língua italiana

O rei Charles III e a rainha Camilla visitaram, nesta quinta-feira (10), o túmulo do poeta Dante, em Ravena, no último dia de sua visita de Estado à Itália, marcada por um encontro com o papa Francisco e por um discurso do monarca britânico perante o Parlamento italiano.

Milhares de pessoas que agitavam bandeiras britânicas aplaudiram quando o rei e a rainha chegaram ao centro histórico desta cidade do nordeste e cumprimentaram os transeuntes.

Charles, de 76 anos, parecia relaxado e alegre, apesar dos vários compromissos que teve durante sua estadia de quatro dias, que incluiu desde uma visita ao Coliseu até um jantar de gala com o presidente da República italiana, Sergio Mattarella.

Em Ravena, o rei e a rainha compareceram à leitura do canto final da Divina Comédia, a obra mais famosa de Dante Alighieri, antes de visitar seu túmulo.

Dante, considerado o "pai" da língua italiana, nasceu e foi criado em Florença, mas foi exilado por suas convicções políticas e passou o resto de sua vida em Ravena, onde morreu em 1321.

Charles, para quem esta é a 18º visita oficial à Itália, mas a primeira como rei, se referiu ao grande poeta durante seu discurso ao Parlamento na quarta-feira (9), parte do qual ele fez em italiano.

Rita Monari, uma professora de 68 anos de Ravena, expressou seu entusiasmo pelo "esforço" do rei em falar italiano, "porque quando uma pessoa fala sua língua, você se sente mais próxima dela".

Charles e Camilla, que celebraram seu 20º aniversário de bodas na quarta-feira, também visitaram o papa Francisco que, aos 88 anos, se recupera lentamente de uma pneumonia bilateral.

Em Ravena, o rei também deve admirar os famosos mosaicos bizantinos dos séculos V e VI e se encontrar com os artesãos que preservam essa arte, enquanto Camilla visitará o Museu Byron.

© Agence France-Presse