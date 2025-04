Delegações de EUA e Rússia conversam em Istambul sobre missões diplomáticas

ISTAMBUL (Reuters) - Delegações dos Estados Unidos e da Rússia mantiveram conversações em Istambul nesta quinta-feira sobre a normalização do trabalho de suas missões diplomáticas depois que a guerra na Ucrânia desencadeou o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Guerra Fria.

Um veículo que transportava a delegação dos EUA deixou o prédio do consulado russo no centro de Istambul na tarde de quinta-feira, cerca de seis horas depois de sua chegada. A delegação russa permaneceu no prédio.

As conversações seriam conduzidas pelo novo embaixador da Rússia em Washington, Alexander Darchiev, e pela vice-secretária de Estado adjunta Sonata Coulter, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O foco principal, de acordo com Moscou e Washington, é restaurar o trabalho das missões diplomáticas depois que as relações entre as duas potências nucleares foram complicadas por anos de disputas, alegações mútuas de intimidação e até mesmo o congelamento de propriedades diplomáticas.

"A Ucrânia não está, absolutamente não está na agenda", disse a porta-voz do Departamento de Estado Tammy Bruce na terça-feira.

"Essas conversas estão focadas exclusivamente nas operações de nossa embaixada, não na normalização de um relacionamento bilateral em geral, o que só pode acontecer, como observamos, quando houver paz entre a Rússia e a Ucrânia."

Tanto Moscou quanto Washington reclamaram nos últimos anos sobre as dificuldades de obter credenciais para seus diplomatas, o que torna a operação de suas embaixadas extremamente difícil.

A Rússia disse que até mesmo o pagamento de diplomatas se tornou difícil devido às restrições ocidentais, enquanto os diplomatas dos EUA afirmam que seus movimentos são restritos na Rússia. Ambos os lados reclamaram de intimidação.

Entre os problemas está a propriedade diplomática.

Washington colocou seis propriedades russas sob restrições, incluindo a propriedade Killenworth em Long Island, a "dacha" Pioneer Point em Maryland, os consulados russos em San Francisco e Seattle e as missões comerciais em Washington e Nova York.

(Reportagem da Reuters)